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Под зданием Кабинета министров собрались несколько сотен протестующих, которые требуют от правительства разрешить работу транспорта в Украине.
Об этом сообщает издание Укринформ.
Предприниматели требуют от правительства ослабить условия карантина, в частности разрешить междугородные автобусные пассажирские перевозки, запустить метро и полноценно восстановить работу общественного транспорта
По словам протестующих, после ослабления карантина граждане не имеют возможности добраться на работу. Возле здания Кабмина дежурят работники полиции Киева и военнослужащие Национальной гвардии.
В полиции пояснили, что в центральной части столицы запланировали проведение нескольких акций. Поэтому, чтобы не допустить нарушений общественного порядка, правоохранители усилили меры безопасности.
Кроме того, в связи с мерами возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре Киева. Полицейские призвали организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантина и не нарушать общественный порядок.
Напмоним, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что метро и междугородный транспорт, вероятно, откроют к середине лета.
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Под зданием Кабинета министров собрались несколько сотен протестующих, которые требуют от правительства разрешить работу транспорта в Украине.
Об этом сообщает издание Укринформ.
Предприниматели требуют от правительства ослабить условия карантина, в частности разрешить междугородные автобусные пассажирские перевозки, запустить метро и полноценно восстановить работу общественного транспорта
По словам протестующих, после ослабления карантина граждане не имеют возможности добраться на работу. Возле здания Кабмина дежурят работники полиции Киева и военнослужащие Национальной гвардии.
В полиции пояснили, что в центральной части столицы запланировали проведение нескольких акций. Поэтому, чтобы не допустить нарушений общественного порядка, правоохранители усилили меры безопасности.
Кроме того, в связи с мерами возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре Киева. Полицейские призвали организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантина и не нарушать общественный порядок.
Напмоним, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что метро и междугородный транспорт, вероятно, откроют к середине лета.