Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль После заявил, что метро и междугородный транспорт, вероятно, откроют к середине лета.

Об этом он сказал в эфире «Завтрака с 1+1» во вторник, 12 мая.

Премьер заявил, что на нынешнем этапе трудно прогнозировать, когда в стране восстановят городское и междугороднее транспортное сообщение, однако он надеется, что это удастся сделать раньше середины лета.

— Мы находимся на пике заболеваемости. Мы идем достаточно ровно последние 7-8 дней. Не увеличивается ежедневное количество заболевших. Но все еще не было ни одного дня, когда число тех, кто выздоровел, превышало или было равным количеству больных. Этот этап очень важен. Переломный. Метро и междугородный транспорт — это очень важный вопрос. Пока мы не прошли этот пик, то представьте, как два миллиона человек каждый день собираются в вагонах — достаточно близкий контакт. Метро и междугородный транспорт может стать большим катализатором распространения заболевания, — заявил Денис Шмыгаль.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине будут продлевать и после 22 мая.