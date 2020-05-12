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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине будут продлевать и после 22 мая.
Об этом он заявил в эфире Cніданок з 1+1.
— Официально карантин до 22 мая, но это не конечная дата. Мы будем продолжать, - заявил он.
По его словам, правительство сейчас отрабатывает, когда будут введены каждый из 5 этапов выхода из карантина.
— Сегодня трудно прогнозировать. Сейчас мы находимся на пике заболеваемости. Мы идем ровно последние семь-восемь дней. У нас не увеличивается количество больных процентно. Мы даже немного падаем по количеству отношение заболевавших к тем, кто уже болеет. У нас все еще не было дня, когда количество тех, кто выздоровел, превысило или было равным количеству заболевших. Это очень важный этап переломный, когда мы будем понимать, что прошли пик, - добавил премьер.
Напомним, правительство разработало план выхода Украины из карантина, связанного с эпидемией коронавирусного заболевания.
Как сообщалось ранее, в Украине состоянием на 12 мая подтверждено 16 тысяч 23 случая COVID-19, из них 375 за последние сутки.
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине будут продлевать и после 22 мая.
Об этом он заявил в эфире Cніданок з 1+1.
— Официально карантин до 22 мая, но это не конечная дата. Мы будем продолжать, - заявил он.
По его словам, правительство сейчас отрабатывает, когда будут введены каждый из 5 этапов выхода из карантина.
— Сегодня трудно прогнозировать. Сейчас мы находимся на пике заболеваемости. Мы идем ровно последние семь-восемь дней. У нас не увеличивается количество больных процентно. Мы даже немного падаем по количеству отношение заболевавших к тем, кто уже болеет. У нас все еще не было дня, когда количество тех, кто выздоровел, превысило или было равным количеству заболевших. Это очень важный этап переломный, когда мы будем понимать, что прошли пик, - добавил премьер.
Напомним, правительство разработало план выхода Украины из карантина, связанного с эпидемией коронавирусного заболевания.
Как сообщалось ранее, в Украине состоянием на 12 мая подтверждено 16 тысяч 23 случая COVID-19, из них 375 за последние сутки.