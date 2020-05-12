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В Украине состоянием на 12 мая подтверждено 16 тысяч 23 случая COVID-19, из них 375 за последние сутки.
Об этом сообщают в Центре общественного здоровья Украины.
Всего в Украине исследовано 187 тысяч 307 образцов методом ПЦР. На амбулаторном лечении 11 тысяч 13 пациентов, из них 908 детей и 2560 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5010 человек, из них 197 детей и 554 медика. В подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 211 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 425 человек, из них 23 медработники. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
Состоянием на 12 мая 3 тысячи 373 пациента уже выздоровели, в частности 858 медработников.
На сегодняшний день статистика по регионам выглядит следующим образом:
Винницкая область - 580 (309 выздоровели)
Волынская область - 496 (119 выздоровели)
Днепропетровская область - 748 (75 выздоровели)
Донецкая область - 100 (20 выздоровели)
Житомирская область - 525 (54 выздоровели)
Закарпатская область - 748 (101 выздоровели)
Запорожская область - 331 (125 выздоровели)
Ивано-Франковская область - 1133 (294 выздоровели)
Киев - 1930 (138 выздоровели)
Киевская область - 1023 (173 выздоровели)
Кировоградская область - 425 (243 выздоровели)
Луганская область - 42 (14 выздоровели)
Львовская область - 825 (158 выздоровели)
Николаевская область - 225 (49 выздоровели)
Одесская область - 653 (39 выздоровели)
Полтавская область - 248 (112 выздоровели)
Ровенская область - 1028 (149 выздоровели)
Сумская область - 157 (74 выздоровели)
Тернопольская область- 1021 (362 выздоровели)
Харьковская область - 623 (80 выздоровели)
Херсонская область - 162 (80 выздоровели)
Хмельницкая область - 182 (53 выздоровели)
Черкасская область - 343 (147 выздоровели)
Черновицкая область - 2396 (390 выздоровели)
Черниговская область - 79 (15 выздоровели).
Напомним, по состоянию на утро 11 мая количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в Николаевской области выросло до 225 человек, из которых 45 медработников.
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В Украине состоянием на 12 мая подтверждено 16 тысяч 23 случая COVID-19, из них 375 за последние сутки.
Об этом сообщают в Центре общественного здоровья Украины.
Всего в Украине исследовано 187 тысяч 307 образцов методом ПЦР. На амбулаторном лечении 11 тысяч 13 пациентов, из них 908 детей и 2560 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5010 человек, из них 197 детей и 554 медика. В подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 211 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 425 человек, из них 23 медработники. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
Состоянием на 12 мая 3 тысячи 373 пациента уже выздоровели, в частности 858 медработников.
На сегодняшний день статистика по регионам выглядит следующим образом:
Винницкая область - 580 (309 выздоровели)
Волынская область - 496 (119 выздоровели)
Днепропетровская область - 748 (75 выздоровели)
Донецкая область - 100 (20 выздоровели)
Житомирская область - 525 (54 выздоровели)
Закарпатская область - 748 (101 выздоровели)
Запорожская область - 331 (125 выздоровели)
Ивано-Франковская область - 1133 (294 выздоровели)
Киев - 1930 (138 выздоровели)
Киевская область - 1023 (173 выздоровели)
Кировоградская область - 425 (243 выздоровели)
Луганская область - 42 (14 выздоровели)
Львовская область - 825 (158 выздоровели)
Николаевская область - 225 (49 выздоровели)
Одесская область - 653 (39 выздоровели)
Полтавская область - 248 (112 выздоровели)
Ровенская область - 1028 (149 выздоровели)
Сумская область - 157 (74 выздоровели)
Тернопольская область- 1021 (362 выздоровели)
Харьковская область - 623 (80 выздоровели)
Херсонская область - 162 (80 выздоровели)
Хмельницкая область - 182 (53 выздоровели)
Черкасская область - 343 (147 выздоровели)
Черновицкая область - 2396 (390 выздоровели)
Черниговская область - 79 (15 выздоровели).
Напомним, по состоянию на утро 11 мая количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в Николаевской области выросло до 225 человек, из которых 45 медработников.