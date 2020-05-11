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По состоянию на утро 11 мая количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в Николаевской области выросло до 225 человек, из которых 45 медработников.
Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.
Сообщается, что за сутки в Николаеве выявлено 2 новых случая COVID-19 — заболевшие контактировали с инфицированными коронавирусом. При этом, всего выздоровели 49 человек, 5 — умерло.
Из всех 225 подтвержденных случаев по месту жительства:
Напомним, что в Николаевской области состоянием на 10:00 10 мая было выявлено 2 новых случая коронавируса, 1 больной пневмонией и 1 контактное лицо.
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По состоянию на утро 11 мая количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в Николаевской области выросло до 225 человек, из которых 45 медработников.
Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.
Сообщается, что за сутки в Николаеве выявлено 2 новых случая COVID-19 — заболевшие контактировали с инфицированными коронавирусом. При этом, всего выздоровели 49 человек, 5 — умерло.
Из всех 225 подтвержденных случаев по месту жительства:
Напомним, что в Николаевской области состоянием на 10:00 10 мая было выявлено 2 новых случая коронавируса, 1 больной пневмонией и 1 контактное лицо.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
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|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный