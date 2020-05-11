По состоянию на утро 11 мая количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в Николаевской области выросло до 225 человек, из которых 45 медработников.

Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.

Сообщается, что за сутки в Николаеве выявлено 2 новых случая COVID-19 — заболевшие контактировали с инфицированными коронавирусом. При этом, всего выздоровели 49 человек, 5 — умерло.

Из всех 225 подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 37 человек;

Южноукраинск — 36 человек;

Первомайск — 5 человек;

Арбузинский район — 6 человек;

Братский район — 3 человека;

Вознесенск и Вознесенский район — 41 человек;

Врадиевский район — 3 человека;

Вознесенский район — 54 человека;

Казанковский район — 1 человек;

Николаевский район — 1 человек;

Николаевский район — 37 человек;

Снигиревский район — 1 человек.

Напомним, что в Николаевской области состоянием на 10:00 10 мая было выявлено 2 новых случая коронавируса, 1 больной пневмонией и 1 контактное лицо.