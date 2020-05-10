В Николаевской области состоянием на 10:00 10 мая выявлено 2 новых случая коронавируса, 1 больной пневмонией и 1 контактное лицо.

Об этом сообщили в Николаевском областном штабе по ликвидации последствий черзвычайной ситуации.

Всего зарегистрировано 223 подтвержденных случаев COVID-19, из них 45 работники учреждений здравоохранения.

Из всех 223 подтвержденных случаев по месту жительства:

• Николаев – 35 человек

• Южноукраинск - 36

• Первомайск – 5

• Арбузинский район – 6

• Вознесенск и Вознесенский район - 41

• Доманевский район – 54

• Казанковский район – 1

• Новоодесский район – 37

• Врадиевский район – 3

• Снигиревский район – 1

• Николаевский район - 1

Выздоровевших от COVID-19 состоянием на сегодня 10 мая нет. Всего выздоровели 49 человек, умерло всего от последствий COVID-19 - 5 человек.