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В Николаевской области состоянием на 10:00 10 мая выявлено 2 новых случая коронавируса, 1 больной пневмонией и 1 контактное лицо.
Об этом сообщили в Николаевском областном штабе по ликвидации последствий черзвычайной ситуации.
Всего зарегистрировано 223 подтвержденных случаев COVID-19, из них 45 работники учреждений здравоохранения.
Из всех 223 подтвержденных случаев по месту жительства:
• Николаев – 35 человек
• Южноукраинск - 36
• Первомайск – 5
• Арбузинский район – 6
• Вознесенск и Вознесенский район - 41
• Доманевский район – 54
• Казанковский район – 1
• Новоодесский район – 37
• Врадиевский район – 3
• Снигиревский район – 1
• Николаевский район - 1
Выздоровевших от COVID-19 состоянием на сегодня 10 мая нет. Всего выздоровели 49 человек, умерло всего от последствий COVID-19 - 5 человек.
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В Николаевской области состоянием на 10:00 10 мая выявлено 2 новых случая коронавируса, 1 больной пневмонией и 1 контактное лицо.
Об этом сообщили в Николаевском областном штабе по ликвидации последствий черзвычайной ситуации.
Всего зарегистрировано 223 подтвержденных случаев COVID-19, из них 45 работники учреждений здравоохранения.
Из всех 223 подтвержденных случаев по месту жительства:
• Николаев – 35 человек
• Южноукраинск - 36
• Первомайск – 5
• Арбузинский район – 6
• Вознесенск и Вознесенский район - 41
• Доманевский район – 54
• Казанковский район – 1
• Новоодесский район – 37
• Врадиевский район – 3
• Снигиревский район – 1
• Николаевский район - 1
Выздоровевших от COVID-19 состоянием на сегодня 10 мая нет. Всего выздоровели 49 человек, умерло всего от последствий COVID-19 - 5 человек.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
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|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный