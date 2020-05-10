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В Украине, 10 мая, зафиксировано 15 тысяч 232 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 391 летальный, 3060 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 522 новых случая.
Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 544 случая;
Волынская область - 470 случаев;
Днепропетровская область - 704 случая;
Донецкая область - 100 случаев;
Житомирская область - 517 случаев;
Закарпатская область - 695 случаев;
Запорожская область - 328 случаев;
Ивано-Франковская область - 1116 случаев;
Кировоградская область - 416 случаев;
Киев - 1805 случаев;
Киевская область - 972 случая;
Львовская область - 753 случая;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 221 случай;
Одесская область - 636 случаев;
Полтавская область - 246 случаев;
Ровенская область - 926 случаев;
Сумская область - 154 случая;
Тернопольская область - 999 случаев;
Харьковская область - 572 случая;
Херсонская область - 159 случаев;
Хмельницкая область - 175 случаев;
Черновицкая область - 2268 случаев;
Черкасская область - 341 случай;
Черниговская область - 73 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
— Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 10 мая 2020 года в Центр поступило 1084 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 39 ысяч 263 сообщения о подозрении на COVID-19, - сказано в сообщении.
Напомним, по состоянию на утро 9 мая в Николаевской области выявлено 20 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
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В Украине, 10 мая, зафиксировано 15 тысяч 232 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 391 летальный, 3060 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 522 новых случая.
Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 544 случая;
Волынская область - 470 случаев;
Днепропетровская область - 704 случая;
Донецкая область - 100 случаев;
Житомирская область - 517 случаев;
Закарпатская область - 695 случаев;
Запорожская область - 328 случаев;
Ивано-Франковская область - 1116 случаев;
Кировоградская область - 416 случаев;
Киев - 1805 случаев;
Киевская область - 972 случая;
Львовская область - 753 случая;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 221 случай;
Одесская область - 636 случаев;
Полтавская область - 246 случаев;
Ровенская область - 926 случаев;
Сумская область - 154 случая;
Тернопольская область - 999 случаев;
Харьковская область - 572 случая;
Херсонская область - 159 случаев;
Хмельницкая область - 175 случаев;
Черновицкая область - 2268 случаев;
Черкасская область - 341 случай;
Черниговская область - 73 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
— Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 10 мая 2020 года в Центр поступило 1084 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 39 ысяч 263 сообщения о подозрении на COVID-19, - сказано в сообщении.
Напомним, по состоянию на утро 9 мая в Николаевской области выявлено 20 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный