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По состоянию на утро 9 мая в Николаевской области выявлено 20 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий ЧС в Facebook.
Всего зарегистрировано 221 подтвержденный случай COVID-19, из них у работников учреждений здравоохранения - 45.
Из всех 221 подтвержденных случаев по месту жительства:
• Николаев – 35 человек
• Южноукраинск - 35
• Первомайск – 5
• Арбузинский район – 6
• Вознесенск и Вознесенский район - 41
• Доманевский район – 54
• Казанковский район – 1
• Новоодесский район – 36
• Врадиевский район – 3
• Снигиревский район – 1
• Николаевский район - 1
Выздоровели больных COVID-19 за сутки - 0 человек, выздоровели всего - 49 человек. Умерло всего от последствий COVID-19 - 5.
Всего обследовано методом ПЦР - 3104 человек, из них за последние сутки - 183. За минувшие сутки обратилось или выявлено 29 человек с подозрением на COVID-19. По данным руководителей учреждений здравоохранения области, по состоянию на 10 утра 9 мая на стационарном лечении находится 34 человек, больной COVID-19 или с подозрением.
Напомним, 8 мая в Николаевской области выявлено 22 новых подтвержденных случаев COVID-19.
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По состоянию на утро 9 мая в Николаевской области выявлено 20 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий ЧС в Facebook.
Всего зарегистрировано 221 подтвержденный случай COVID-19, из них у работников учреждений здравоохранения - 45.
Из всех 221 подтвержденных случаев по месту жительства:
• Николаев – 35 человек
• Южноукраинск - 35
• Первомайск – 5
• Арбузинский район – 6
• Вознесенск и Вознесенский район - 41
• Доманевский район – 54
• Казанковский район – 1
• Новоодесский район – 36
• Врадиевский район – 3
• Снигиревский район – 1
• Николаевский район - 1
Выздоровели больных COVID-19 за сутки - 0 человек, выздоровели всего - 49 человек. Умерло всего от последствий COVID-19 - 5.
Всего обследовано методом ПЦР - 3104 человек, из них за последние сутки - 183. За минувшие сутки обратилось или выявлено 29 человек с подозрением на COVID-19. По данным руководителей учреждений здравоохранения области, по состоянию на 10 утра 9 мая на стационарном лечении находится 34 человек, больной COVID-19 или с подозрением.
Напомним, 8 мая в Николаевской области выявлено 22 новых подтвержденных случаев COVID-19.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный