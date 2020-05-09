По состоянию на утро 9 мая в Николаевской области выявлено 20 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий ЧС в Facebook.

Всего зарегистрировано 221 подтвержденный случай COVID-19, из них у работников учреждений здравоохранения - 45.

Из всех 221 подтвержденных случаев по месту жительства:

• Николаев – 35 человек

• Южноукраинск - 35

• Первомайск – 5

• Арбузинский район – 6

• Вознесенск и Вознесенский район - 41

• Доманевский район – 54

• Казанковский район – 1

• Новоодесский район – 36

• Врадиевский район – 3

• Снигиревский район – 1

• Николаевский район - 1

Выздоровели больных COVID-19 за сутки - 0 человек, выздоровели всего - 49 человек. Умерло всего от последствий COVID-19 - 5.

Всего обследовано методом ПЦР - 3104 человек, из них за последние сутки - 183. За минувшие сутки обратилось или выявлено 29 человек с подозрением на COVID-19. По данным руководителей учреждений здравоохранения области, по состоянию на 10 утра 9 мая на стационарном лечении находится 34 человек, больной COVID-19 или с подозрением.

Напомним, 8 мая в Николаевской области выявлено 22 новых подтвержденных случаев COVID-19.