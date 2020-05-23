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«Нафтогаз» в пятницу, 22 мая, опубликовал ценовые предложения на природный газ для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов, которые вступят в силу с 1 июня текущего года.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Нафтогаз» предлагает газ по цене 2 713,00 - 3 182,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам).
По сравнению с ценами на май 2020 года в июне цены снизятся на 19,0-20,7% в зависимости от условий поставки.
Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.
Напомним, в декабре 2019 года НАК «Нафтогаз Украины» установила на период с 1 января до 1 мая 2020 года гарантированную оптовую цену газа для потребителей, которые имеют право на покупку на льготных условиях (ПСО).
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По интервью Гордона с Поклонской и ГиркинымДенис Янтарь
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«Нафтогаз» в пятницу, 22 мая, опубликовал ценовые предложения на природный газ для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов, которые вступят в силу с 1 июня текущего года.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Нафтогаз» предлагает газ по цене 2 713,00 - 3 182,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам).
По сравнению с ценами на май 2020 года в июне цены снизятся на 19,0-20,7% в зависимости от условий поставки.
Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.
Напомним, в декабре 2019 года НАК «Нафтогаз Украины» установила на период с 1 января до 1 мая 2020 года гарантированную оптовую цену газа для потребителей, которые имеют право на покупку на льготных условиях (ПСО).