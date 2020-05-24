Служба автомобильных дорог в Николаевской области собирается потратить больше 745 миллионов на текущий ремонт 36,9 километров дороги Т-15-13 «Нечаянное — Очаков».

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

САД Николаевщины 22 мая объявила тендер на текущий средний ремонт 36,9 километров автомобильной дороги общего пользования госзначения Т-15-13 «Нечаянное — Очаков» с ожидаемой стоимостью 745 миллионов 94 тысячи 438 гривен.

Отмечается, что было объявлено 6 лотов на ремонт 6 участков дороги: 6,0 км, 6,0 км, 5,0 км, 6,0 км, 7,0 км и 6,9 км.

4 участка дороги подрядчик должен будет отремонтировать до 10 декабря 2020 года, а ещё 2 до 31 августа 2021 года.

Согласно тендерной документации, подрядчик должен будет проводить подготовительные, земельные работы, ремонтировать существующие водопропускные трубы, проводить укрепительные работы, заняться устройством дорожного покрытия, выравнивающего слоя из асфальтобетона, укрепить обочины растительным грунтом, оборудовать сбросы воды с проезжей части, установить заездные карманы для авто, установить автопавильоны на 5 человек, обустроить основную конструкцию дорожного полотна и провести ряд прочих ремонтных работ.

Гарантийные сроки эксплуатации дороги и его конструктивных элементов по результатам предоставленных услуг должны составлять: дорожное покрытие - 5 лет, основа дорожного покрытия - 8 лет, дорожные знаки - 7 лет, барьерное ограждение - 10 лет, дорожная разметка пластиком - 1 год, дорожная разметка краской - 6 месяцев.

Ранее Служба автомобильных дорог в Николаевской области планирует до конца текущего года полностью отремонтировать автодорогу Т-15-13 «Нечаянное — Очаков» (от поворота с Одесской трассы).