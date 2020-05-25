Из-за пандемии коронавируса валовой внутренний продукт ФРГ в первом квартале 2020 года сократился на 2,2%, сообщила в понедельник, 25 мая, немецкая статистическая служба Destatis, передаёт Громадське.

Большее падение наблюдалось только в первом квартале 2009 года, когда ВВП сократился на 4,7%, напоминают в ведомстве.

Экономический спад затронул и торговлю Германии с другими странами: так, на 4% сократился экспорт товаров, в тоже время ненамного (0,7%) вырос экспорт услуг. Импорт и товаров, и услуг упал на 1,6%.

В Германии карантин из-за эпидемии коронавируса ввели 22 марта. Хотя он был не таким строгим, как в остальных странах, немецкие экономисты уже прогнозируют еще большее падение ВВП во втором квартале.

Напомним, что согласно прогнозу Международного валютного фонда, по итогам 2020 года экономика Украины (валовой внутренний продукт) упадет на 7,7%.