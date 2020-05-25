Аграрии Николаевской области в 2020 году могут остаться без урожая. В связи с этим они просят государство помочь и компенсировать потери.

Об этом идет речь в сюжете Cуспільне: Миколаїв.

В частности, о проблемах рассказали фермеры из села Лупарево Витовского района. Сергей Борисенко вместе с друзьями в течение двадцати лет занимается выращиванием сельскохозяйственных культур. Оформлены как физические лица — предприниматели второй группы. На около 300 гектарах земли сеют преимущественно пшеницу, ячмень, подсолнечник. Мужчины говорят, что с такой засухой столкнулись впервые.

— Начиная с осени влаги не было. Затем дождь поздно пошел. Посевы вышли поздние, то есть слабые. Хорошо, что зима была более или менее теплая, и растения развивались. Но снега тоже не было, а запас влаги производится за счет снега. В связи с этим, если говорить о состоянии пшеницы — это катастрофическое состояние. Если дождь пойдет, мне кажется, что он ничего не спасет. Потому что уже колос сформирован, — рассказал журналистам Сергей Борисенко.

Фермер Сергей Левченко отметил, что спасти урожай из около ста гектаров не удастся.

— Здесь нечего косить. Даже расходы на комбайн себя не оправдают. И пшеница, и ячмень — все сгорело. Надежда на подсолнечник, если будут дожди. Если дождей не будет, то не будет и подсолнечника, — сказал он.

Староста села Лиманы и Лупарево Галициновской ОТГ Наталья Панаший рассказала съемочной группе, что раньше действовала программа, по которой аграрии могли получить компенсацию в случае потери урожая.

— Еще до децентрализации в администрациях районных были сельхозуправления. И в случае таких катастрофических неурожаев, засух, вымерзаний создавались комиссии, выезжали. На уровне государства решали, предоставлять ли помощь, и в каких размерах. Сегодня этого механизма нет. Сельхозуправления сократили. На уровне ОТГ механизма такого — создания сельхозуправления — нет, — отметила она.

Глава Галициновской ОТГ Иван Назар, в свою очередь, рассказал, что сейчас обследованием земельных участков занимается отдел земельных ресурсов громады.

— Несмотря на то, что они (управления в РГА, — прим.) распались, у нас работает отдел земельных ресурсов, который имеет право обследовать земельные участки, сделать Акт обследования на потери и подать это в другие инстанции. Каждый предприниматель имеет право написать заявление, прийти в сельский совет. Затем выезжает группа, то есть комиссия, оценивает убытки, пишутся соответствующие акты и направляются в органы, которые занимаются этим вопросом по выделению средств для возмещения, — отметил Иван Назар.

Он добавил, что в сельсовет уже обращались три человека с Прибугского, Лиман и Балабановки.

В сюжете отмечается, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации природного характера, которая навредила посевам и привела к потерям, сельхозтоваропроизводитель имеет право на возмещение, компенсацию убытков, в соответствии с постановлением Кабинета Министров № 415 от 29 марта 2002 года.

— Это постановление предоставляет ему право получить компенсацию как из местного, так и из государственного бюджета. Вообще, если сельхозтоваропроизводитель в своих КВЭД имеет соответствующий КВЭД, который определяет его сельхозтоваропроизводителем, то независимо от формы налогообложения, он может претендовать на возмещение таких убытков, — пояснила адвокат Елена Смоляк.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области из-за аномально теплой зимы и засухи погибли почти 38 тысяч гектаров сельскохозяйственных культур, еще 25 тысяч гектаров пострадали частично.

Напомним, что в министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства считают, что в 2020 году в Украине соберут только 60 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур.