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Пандемия коронавируса приведет к росту неравенства в доходах людей во всем мире. При этом глобальный кризис почти не влияет на занятость людей с высшим образованием.
Об этом сообщается на сайте Международного валютного фонда.
В МВФ отметили, что крупные эпидемии, в том числе пандемия коронавируса, увеличили разрыв между богатыми и бедными. И если люди с высшим образованием почти не имеют проблем с трудоустройством, то граждане с базовым образованием столкнулись с трудностями при поиске работы.
Эксперты Фонда оценивали влияние пандемии на бедность основываясь на пяти основных событиях за последние 20 лет - вспышках SARS (2003), H1N1 (2009), MERS (2012), Ebola (2014) и Zika (2016). Отмечается, что негативные эффекты прослеживаются еще на протяжение пяти лет после окончания кризисов, вызванных мировыми эпидемиями.
Так называемый коэффициент Джини — широко используемая мера неравенства - постоянно увеличивался после этих событий. Оценка основана на чистых доходах, то есть рыночных доходах после уплаты налогов и трансфертов.
— Наши результаты показывают, что неравенство увеличивается, несмотря на усилия правительств по перераспределению доходов от богатых к бедным для смягчения последствий пандемий. Через пять лет чистая Джини выросла почти на 1,5%, — отметили в МВФ.
Специалисты Фонда подчеркивают, что правительства стран должны уделять особое внимание предотвращению долгосрочного ущерба касательно средств для существованию наименее обеспеченных слоев населения.
— Без энергичных и целенаправленных попыток мы, скорее всего, снова увидим рост неравенства, которое уже было «одной из самых сложных и неприятных проблем мировой экономики, — цитируют авторы слова управляющего директора МВФ.
Напомним, согласно прогнозу Международного валютного фонда, по итогам 2020 года экономика Украины (валовой внутренний продукт) упадет на 7,7%.
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Пандемия коронавируса приведет к росту неравенства в доходах людей во всем мире. При этом глобальный кризис почти не влияет на занятость людей с высшим образованием.
Об этом сообщается на сайте Международного валютного фонда.
В МВФ отметили, что крупные эпидемии, в том числе пандемия коронавируса, увеличили разрыв между богатыми и бедными. И если люди с высшим образованием почти не имеют проблем с трудоустройством, то граждане с базовым образованием столкнулись с трудностями при поиске работы.
Эксперты Фонда оценивали влияние пандемии на бедность основываясь на пяти основных событиях за последние 20 лет - вспышках SARS (2003), H1N1 (2009), MERS (2012), Ebola (2014) и Zika (2016). Отмечается, что негативные эффекты прослеживаются еще на протяжение пяти лет после окончания кризисов, вызванных мировыми эпидемиями.
Так называемый коэффициент Джини — широко используемая мера неравенства - постоянно увеличивался после этих событий. Оценка основана на чистых доходах, то есть рыночных доходах после уплаты налогов и трансфертов.
— Наши результаты показывают, что неравенство увеличивается, несмотря на усилия правительств по перераспределению доходов от богатых к бедным для смягчения последствий пандемий. Через пять лет чистая Джини выросла почти на 1,5%, — отметили в МВФ.
Специалисты Фонда подчеркивают, что правительства стран должны уделять особое внимание предотвращению долгосрочного ущерба касательно средств для существованию наименее обеспеченных слоев населения.
— Без энергичных и целенаправленных попыток мы, скорее всего, снова увидим рост неравенства, которое уже было «одной из самых сложных и неприятных проблем мировой экономики, — цитируют авторы слова управляющего директора МВФ.
Напомним, согласно прогнозу Международного валютного фонда, по итогам 2020 года экономика Украины (валовой внутренний продукт) упадет на 7,7%.