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Николаевская область с начала эпидемии провела «коронавирусных» закупок на 79,2 миллиона гривен. Этот показатель в 3 раза меньше, чем в Одесской (249 миллионов гривен) и Днепропетровской областях (212 миллионов гривен).
Об этом свидетельствуют данные онлайн карты, разработанной общественной организацией «Антикоррупционный штаб».
В частности, в докладе организации говорится, что наибольшим заказчиком в Николаевской области является Коммунальное некоммерческое предприятие Николаевского горсовета «Городская больница №1».
Больница закупили медицинские средства на 16 миллионов 545 тысяч 925 гривен.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области тестируют на коронавирус в 2,5 раза меньше, чем в среднем по Украине.
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Николаевская область с начала эпидемии провела «коронавирусных» закупок на 79,2 миллиона гривен. Этот показатель в 3 раза меньше, чем в Одесской (249 миллионов гривен) и Днепропетровской областях (212 миллионов гривен).
Об этом свидетельствуют данные онлайн карты, разработанной общественной организацией «Антикоррупционный штаб».
В частности, в докладе организации говорится, что наибольшим заказчиком в Николаевской области является Коммунальное некоммерческое предприятие Николаевского горсовета «Городская больница №1».
Больница закупили медицинские средства на 16 миллионов 545 тысяч 925 гривен.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области тестируют на коронавирус в 2,5 раза меньше, чем в среднем по Украине.