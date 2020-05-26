Николаевская область с начала эпидемии провела «коронавирусных» закупок на 79,2 миллиона гривен. Этот показатель в 3 раза меньше, чем в Одесской (249 миллионов гривен) и Днепропетровской областях (212 миллионов гривен).

Об этом свидетельствуют данные онлайн карты, разработанной общественной организацией «Антикоррупционный штаб».

В частности, в докладе организации говорится, что наибольшим заказчиком в Николаевской области является Коммунальное некоммерческое предприятие Николаевского горсовета «Городская больница №1».

Больница закупили медицинские средства на 16 миллионов 545 тысяч 925 гривен.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области тестируют на коронавирус в 2,5 раза меньше, чем в среднем по Украине.