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По состоянию на 12 мая в Украине всего исследовано 187 тысяч 307 образцов методом ПЦР (полимеразной цепной реакции) на коронавирус, в Николаевской области проведено лишь 2 936 тестов — это в 2,5 раза меньше, чем в целом по стране.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.
Сейчас диагностирования на COVID-19 в Украине проводят не менее 49 лабораторий, включая частные.
В среднем в Украине, без учета оккупированного Крыма, было проведено по 7 804 тестов на коронавирус методом ПЦР. Эта цифра в 2,65 раз больше, чем на Николаевщине.
Большего всего тестов было проведено в Киеве и области — 24 854, в Винницкой — 12 093, в Черновицкой области — 11 347 и Одесской — 10 294.
Меньше чем в Николаевской области, тестируют только в Сумской (2667), Донецкой (1954) и Луганской (894) областях.
На Николаевщине тесты проводят в государственной лаборатории ГУ «Николаевский ОЛЦ МОЗ Украины».
Напомним, что Николаевская область дороже всех регионов Украины закупила набор немецких реагентов для ПЦР-тестов для выявления коронавируса.
По состоянию на утро 12 мая количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в Николаевской области по прежнему составляет 225 человек, из которых 45 медработников.
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По состоянию на 12 мая в Украине всего исследовано 187 тысяч 307 образцов методом ПЦР (полимеразной цепной реакции) на коронавирус, в Николаевской области проведено лишь 2 936 тестов — это в 2,5 раза меньше, чем в целом по стране.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.
Сейчас диагностирования на COVID-19 в Украине проводят не менее 49 лабораторий, включая частные.
В среднем в Украине, без учета оккупированного Крыма, было проведено по 7 804 тестов на коронавирус методом ПЦР. Эта цифра в 2,65 раз больше, чем на Николаевщине.
Большего всего тестов было проведено в Киеве и области — 24 854, в Винницкой — 12 093, в Черновицкой области — 11 347 и Одесской — 10 294.
Меньше чем в Николаевской области, тестируют только в Сумской (2667), Донецкой (1954) и Луганской (894) областях.
На Николаевщине тесты проводят в государственной лаборатории ГУ «Николаевский ОЛЦ МОЗ Украины».
Напомним, что Николаевская область дороже всех регионов Украины закупила набор немецких реагентов для ПЦР-тестов для выявления коронавируса.
По состоянию на утро 12 мая количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в Николаевской области по прежнему составляет 225 человек, из которых 45 медработников.