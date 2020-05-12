По состоянию на 12 мая в Украине всего исследовано 187 тысяч 307 образцов методом ПЦР (полимеразной цепной реакции) на коронавирус, в Николаевской области проведено лишь 2 936 тестов — это в 2,5 раза меньше, чем в целом по стране.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Сейчас диагностирования на COVID-19 в Украине проводят не менее 49 лабораторий, включая частные.

В среднем в Украине, без учета оккупированного Крыма, было проведено по 7 804 тестов на коронавирус методом ПЦР. Эта цифра в 2,65 раз больше, чем на Николаевщине.

Большего всего тестов было проведено в Киеве и области — 24 854, в Винницкой — 12 093, в Черновицкой области — 11 347 и Одесской — 10 294.

Меньше чем в Николаевской области, тестируют только в Сумской (2667), Донецкой (1954) и Луганской (894) областях.

На Николаевщине тесты проводят в государственной лаборатории ГУ «Николаевский ОЛЦ МОЗ Украины».

Напомним, что Николаевская область дороже всех регионов Украины закупила набор немецких реагентов для ПЦР-тестов для выявления коронавируса.

По состоянию на утро 12 мая количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в Николаевской области по прежнему составляет 225 человек, из которых 45 медработников.