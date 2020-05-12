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По состоянию на утро 12 мая количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в Николаевской области по прежнему составляет 225 человек, из которых 45 медработников.
Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.
Сообщается, что за сутки в области от COVID-19 выздоровели два человека. При этом, всего выздоровели 51 человек, 5 — умерло.
Из всех 225 подтвержденных случаев по месту жительства:
Николаев — 37 человек;
Южноукраинск — 36 человек;
Первомайск — 5 человек;
Арбузинский район — 6 человек;
Братский район — 3 человека;
Вознесенск и Вознесенский район — 41 человек;
Врадиевский район — 3 человека;
Доманевский район — 54 человека;
Казанковский район — 1 человек;
Николаевский район — 1 человек;
Новоодедсский район — 37 человек;
Снигиревский район — 1 человек.
Напомним, что в КНП «Южноукраинская городская многопрофильная больница» использовано 46,7% койко-мест для больных с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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По состоянию на утро 12 мая количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в Николаевской области по прежнему составляет 225 человек, из которых 45 медработников.
Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.
Сообщается, что за сутки в области от COVID-19 выздоровели два человека. При этом, всего выздоровели 51 человек, 5 — умерло.
Из всех 225 подтвержденных случаев по месту жительства:
Николаев — 37 человек;
Южноукраинск — 36 человек;
Первомайск — 5 человек;
Арбузинский район — 6 человек;
Братский район — 3 человека;
Вознесенск и Вознесенский район — 41 человек;
Врадиевский район — 3 человека;
Доманевский район — 54 человека;
Казанковский район — 1 человек;
Николаевский район — 1 человек;
Новоодедсский район — 37 человек;
Снигиревский район — 1 человек.
Напомним, что в КНП «Южноукраинская городская многопрофильная больница» использовано 46,7% койко-мест для больных с коронавирусной инфекцией COVID-19.