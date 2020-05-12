По состоянию на утро 12 мая количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в Николаевской области по прежнему составляет 225 человек, из которых 45 медработников.

Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.

Сообщается, что за сутки в области от COVID-19 выздоровели два человека. При этом, всего выздоровели 51 человек, 5 — умерло.

Из всех 225 подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 37 человек;

Южноукраинск — 36 человек;

Первомайск — 5 человек;

Арбузинский район — 6 человек;

Братский район — 3 человека;

Вознесенск и Вознесенский район — 41 человек;

Врадиевский район — 3 человека;

Доманевский район — 54 человека;

Казанковский район — 1 человек;

Николаевский район — 1 человек;

Новоодедсский район — 37 человек;

Снигиревский район — 1 человек.

Напомним, что в КНП «Южноукраинская городская многопрофильная больница» использовано 46,7% койко-мест для больных с коронавирусной инфекцией COVID-19.