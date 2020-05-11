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В КНП «Южноукраинская городская многопрофильная больница» использовано 46,7% койко-мест для больных с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Информация о заполняемости кроватей в медучреждениях, которые определены для госпитализации пациентов с подтвержденными случаями коронавируса опубликована на сайте Управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации, передают НикВести.
В частности, на сегодняшний день в николаевской инфекционной больнице из 150 мест, предназначенных для больных COVID-19 занято 14,7 %. В городском роддоме №1 из 60 мест занято 1,7%. Помимо этого, в южноукраинской городской больнице из 30 койко-мест заняты уже 46,7%.
Отметим, что в других медицинских учреждениях области по состоянию на 11 мая нет пациентов с подтвержденным коронавирусом.
Напомним, по состоянию на утро 11 мая количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в Николаевской области выросло до 225 человек, из которых 45 медработников.
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В КНП «Южноукраинская городская многопрофильная больница» использовано 46,7% койко-мест для больных с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Информация о заполняемости кроватей в медучреждениях, которые определены для госпитализации пациентов с подтвержденными случаями коронавируса опубликована на сайте Управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации, передают НикВести.
В частности, на сегодняшний день в николаевской инфекционной больнице из 150 мест, предназначенных для больных COVID-19 занято 14,7 %. В городском роддоме №1 из 60 мест занято 1,7%. Помимо этого, в южноукраинской городской больнице из 30 койко-мест заняты уже 46,7%.
Отметим, что в других медицинских учреждениях области по состоянию на 11 мая нет пациентов с подтвержденным коронавирусом.
Напомним, по состоянию на утро 11 мая количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в Николаевской области выросло до 225 человек, из которых 45 медработников.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
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|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный