Глава МОЗ Максим Степанов сообщил, что «скандальные» костюмы для медиков, закупленные по завышенной цене и поставленные с задержкой, начали развозить в больницы.

Об этом сообщают Буквы.

В ходе программы нардеп от «Голоса» Ольга Стефанишина обратилась к министру охраны здоровья Максима Степанова с вопросом о том, когда защитные костюмы для медиков начнут поставлять в больницы. Она сообщила, что нардепы «Голоса» уточнили информацию на таможне и выяснили, что закупленные костюмы не поставляются в полном объеме.

В ответ на это глава МОЗ заверил, что поставки уже производятся в порядке, определенном его приказом.

— Эти костюмы уже поставляются в больницы. Они все приехали, то есть, количество костюмов, которая была закуплена министерством охраны здоровья (чуть больше, чем 71 тысяча), поставляются сейчас в больницы. То есть соответствующие предприятия МОЗ делают эту развозку в конкретно определенные больницы. Более того, есть подписанный мой приказ о распределении, каким образом будут происходить эти распределения, — рассказал Максим Степанов.

В свою очередь Стефанишина обратила внимание на то, что указанный приказ о распределении костюмов отсутствует на сайте МОЗ и попросила прокомментировать это.

Степанов возразил, что этот приказ о распределении СИЗ, как и другие приказы, связанные с поставки, уже опубликован.

Напомним, что Министерство здравоохранения Украины выплатило первые 17 миллионов гривен частной фирме «Меддив» за костюмы биозащиты, которые на 40% дешевле хотело закупить госпредприятие «Медицинские закупки».