Министерство здравоохранения Украины выплатило первые 17 миллионов гривен частной фирме «Меддив» за костюмы биозащиты, которые на 40% дешевле хотело закупило госпредприятие «Медицинские закупки».

Информация о тендере опубликована в системе публичных закупок ProZorro, сообщил глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский.

Министерство здравоохранения 17 апреля заключило договор на 34 миллиона 874 тысячи гривен, согласно которому частная фирма «Меддив» должна была до 1 июня 2020 года поставить 71 тысячу 374 защитных костюмов для больниц. Согласно условиям договора, цена одного костюма составит 488,6 гривен за штуку.

17 мая в Минздраве сообщил, что в Украину прибыла первая партия костюмов из Китая.

Примечательно, что госпредприятие «Медицинские закупки» 14 апреля этого года объявило торги на сумму 22,05 миллиона гривен за 90 тысяч костюмов, то есть по 245 гривен за костюм, что на 40% дешевле, чем цена «Меддив». Однако, Министерство отменило этот тендер собственного предприятия и изменило требования к костюмам, из-за чего украинский производитель уже не смог претендовать на торги.

Напомним, что главный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко заявил, что большинство медицинских работников Николаевской области могли заразиться коронавирусом из-за неправильного применения средств индивидуальной защиты при контакте с больными COVID-19.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что высокая заболеваемость медиков в стране коронавирусной инфекцией вызвана низким обеспечением их средств защиты.