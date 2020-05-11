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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что высокая заболеваемость медиков в стране коронавирусной инфекцией вызвана низким обеспечением их средств защиты.
Об этом он заявил в интервью изданию Укринформ.
По словам министра, даже на сегодняшний день обеспечение медиков остается неудовлетворительным
— Очень беспокоит количество заболеваний среди медицинских работников и обеспечение их средствами индивидуальной защиты. Мы постоянно увеличиваем эту обеспеченность, но я все равно считаю, что она пока на недостаточном уровне. Можно вспомнить, что когда у нас было начало эпидемии, то у нас их вообще просто не было - ни в больницах, ни в госрезерве, никто не закупал в том количестве, в котором они нам нужны. Сегодня картина иная. Но и потребности стремительно растут — они нам нужны в миллионах штук, — заявил Максим Степанов.
Напомним, по состоянию на утро 11 мая количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в Николаевской области выросло до 225 человек, из которых 45 медработников.
В свою очередь главный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко заявил, что большинство медицинских работников Николаевской области могли заразиться коронавирусом из-за неправильного применения средств индивидуальной защиты при контакте с больными COVID-19.
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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что высокая заболеваемость медиков в стране коронавирусной инфекцией вызвана низким обеспечением их средств защиты.
Об этом он заявил в интервью изданию Укринформ.
По словам министра, даже на сегодняшний день обеспечение медиков остается неудовлетворительным
— Очень беспокоит количество заболеваний среди медицинских работников и обеспечение их средствами индивидуальной защиты. Мы постоянно увеличиваем эту обеспеченность, но я все равно считаю, что она пока на недостаточном уровне. Можно вспомнить, что когда у нас было начало эпидемии, то у нас их вообще просто не было - ни в больницах, ни в госрезерве, никто не закупал в том количестве, в котором они нам нужны. Сегодня картина иная. Но и потребности стремительно растут — они нам нужны в миллионах штук, — заявил Максим Степанов.
Напомним, по состоянию на утро 11 мая количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в Николаевской области выросло до 225 человек, из которых 45 медработников.
В свою очередь главный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко заявил, что большинство медицинских работников Николаевской области могли заразиться коронавирусом из-за неправильного применения средств индивидуальной защиты при контакте с больными COVID-19.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
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