Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что высокая заболеваемость медиков в стране коронавирусной инфекцией вызвана низким обеспечением их средств защиты.

Об этом он заявил в интервью изданию Укринформ.

По словам министра, даже на сегодняшний день обеспечение медиков остается неудовлетворительным

— Очень беспокоит количество заболеваний среди медицинских работников и обеспечение их средствами индивидуальной защиты. Мы постоянно увеличиваем эту обеспеченность, но я все равно считаю, что она пока на недостаточном уровне. Можно вспомнить, что когда у нас было начало эпидемии, то у нас их вообще просто не было - ни в больницах, ни в госрезерве, никто не закупал в том количестве, в котором они нам нужны. Сегодня картина иная. Но и потребности стремительно растут — они нам нужны в миллионах штук, — заявил Максим Степанов.

Напомним, по состоянию на утро 11 мая количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в Николаевской области выросло до 225 человек, из которых 45 медработников.

В свою очередь главный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко заявил, что большинство медицинских работников Николаевской области могли заразиться коронавирусом из-за неправильного применения средств индивидуальной защиты при контакте с больными COVID-19.