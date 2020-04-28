Большинство медицинских работников Николаевской области могли заразиться коронавирусом из-за неправильного применения средств индивидуальной защиты при контакте с больными COVID-19.

Об этом сказал главный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко сегодня, 28 апреля в ходе брифинга о ситуации с COVID-19 в Николаевской области, пишут НикВести.

Как известно, на сегодняшний день в Николаевской области зарегистрировано 116 случаев коронавируса, из которых 32 — медицинские работники.

— Ситуация такая. 32 медика — это достаточно много. Первый удар мы получили по Вознесенску. Там в нарушение определенного регламента: заход больного и его проход по медицинскому учреждению привело к тому, что 20 человек ушло на обсервацию. Это первое. Нам не нужно изучать контингент — была это медсестра или фельдшер. Я скажу сразу, что только 4 человека из 32 — это те, которые были выявлены по бытовому контакту, мы искали, а потом оказалось, что он медицинский работник. Остальные — это люди, которые были связаны, наверное, с нарушениями каких-то нормативов применения средств индивидуальной защиты при контакте с заболевшим, - сказал Владимир Клочко.

При этом главный санврач области отметил, что большинство медиков, заболевших коронавирусом, на сегодняшний день находятся дома, на амбулаторном лечение.

— Вы знаете, что наш министр здравоохранения на брифинге сказал, что сейчас изучается вопрос высокого заболевания среди медиков. Одной из причин рассматривают некачественные индивидуальные средства защиты. Как видите, за последние десять дней мы уже не имеем поступлений медиков, что говорит о правильности нашего алгоритма. Мы постарались, отработали, предупредили, - отметил Владимир Клочко.

Напомним, что главный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко опроверг информацию о сокрытии случаев заболевания коронавирусной инфекцией в области.