Главный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко опроверг информацию о сокрытии случаев заболевания коронавирусной инфекцией в области.

Об этом он сказал сегодня, 28 апреля в ходе брифинга о ситуации с COVID-19 в Николаевской области, пишут НикВести.

По его словам, все случаи подозрения на коронавирус и заболевания инфекций регистрируются. При этом главный санврач области отметил, что в случае большого количества заболевших на COVID-19, больницы были бы уже переполнены.

— Во-первых, я долго проработал в системе Семашко — это система здравоохранения бывшего СССР. Это достойная система, которая практически исключает возможность скрыть инфекционное заболевание. Я объясню почему. Если говорить о том что кто-то что-то скрывает, тогда получается, что я, губернатор (глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник, - прим.), его заместители находимся в каком-то сговоре, вплоть до какого-то фельдшера, который находится на территории Николаевской области. В любой ситуации, когда появляется подозрение на инфекционное заболевание, фельдшер или кто-то в первичном звене передает экстренное извещение по форме 58 в лабораторный центр, где в прошнурованном журнале №60 регистрации инфекционных заболеваний все это заполняется. Нереально скрыть инфекционное заболевание потому что если бы они продолжались, то у нас были бы переполнены стационары, - сказал Владимир Клочко.

Стоит отметить, что по состоянию на 10 утра 28 апреля в Николаевской области не выявлено новых подтвержденных случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 116 подтвержденных случаев COVID-19, из них медицинских работников — 32.

Напомним, что глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко намерена обратиться в правоохранительные органы, чтобы те проверили не нарушает ли, лабораторный центр алгоритмы ПЦР-тестирования.