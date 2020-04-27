Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко намерена обратиться в правоохранительные органы, чтобы те проверили не нарушает ли, лабораторный центр алгоритмы ПЦР-тестирования.

Об этом она заявила в воскресенье, 26 апреля, во время своего прямого эфира в Facebook.

По словам Виктории Москаленко на сегодняшний день районные больницы получают результаты тестов на коронавирус через два - три дня после сдачи анализов. Таким образом, по ее мнению, нарушается алгоритм ПЦР-тестирования.

— Я хочу поднять, наверное, одну из главных на сегодняшний день проблем — люди обращаются, спрашивают. Как быстро мы с вами получаем результат от анализов ПЦР. Я ознакомилась с тем, что говорил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко о том, что наши лаборатории могут за сутки сделать 200 анализов. У меня есть информация о том, что районные больницы не могут получить результат анализов двое - трое суток. Скажите, о какой эффективной борьбе с пандемией после этого может идти речь? Если мы не можем получить анализ за трое суток. В этот момент врач, который принял инфицированного пациента, к сожалению, тоже может быть уже инфицирован. Таким образом, у нас происходят вспышки как Доманевка, Вознесенск, - рассказала Виктория Москаленко.

При этом она добавила, что обратиться к Виктору Ляшко с просьбой предоставить четкий алгоритм ПЦР-тестирования и сроки проведения анализов.

Виктория Москаленко отметила, что также обратиться в правоохранительные органы, чтобы те проверили придерживаются ли в области алгоритмов ПЦР-тестирования.

— Также я хочу добавить, что депутаты областного совета предлагали два миллиона гривен конкретно на еще один анализатор, чтобы можно было его закупить и проводить анализы, и также мы предложили еще расходные материалы на миллион гривен. Вы знаете что произошло после этого? Управление здравоохранения, исполняющий обязанности главного санитарного врача в Николаевской области Владимир Клочко сказали, что это нам не нужно, что они со всем справляются и всего им достаточно. Фактически, они отказались. Уважаемые, эта ответственность будет на вас. Завтра будет официальное письмо в правоохранительные органы. Уверена, что есть конкретный алгоритм, сколько необходимо времени для того, чтобы получить результаты анализов. Если мы не будем своевременно тестировать тех, у кого есть подозрение на коронавирус, то мы сделаем такую вспышку в области, что потом ни Святой Николай, никто другой нам не поможет, - сказала Виктория Москаленко.

Напомним, в начале апреля заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Татьяна Стахевич сообщала, что лабораторный центр полностью обеспечен необходимым оборудованием и даже готов помогать с тестированием другим областям.

В тоже время, вице-губернатор Николаевской области Александр Трайтли рассказал, что лабораторный центр не успевает сделать ПЦР-тесты и систематизировать ответы в шестичасовой строк, из-за чего результаты приходят с опозданием.