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По состоянию на 10 утра 28 апреля в Николаевской области не выявлено новых подтвержденных случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 116 подтвержденных случаев COVID-19, из них медицинских работников - 32.
Об этом говорится в сообщении на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.
Из всех 116 подтвержденных случаев по месту жительства:
Выздоровели всего - 5 человек (из них: 3 человека, которые находились на стационарном лечении в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» и 2 человека из Первомайской районной больницы). Умерло всего от последствий COVID-19 - 2 человека.
Всего обследовано методом ПЦР 1935 человек, из них выявлено положительных: с подозрением на COVID-19 - 12; больных пневмонией - 7; контактных лиц - 97.
За минувшие сутки обратилось или выявлено 17 человек с подозрением на COVID-19, из них: госпитализированы в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» - 1; госпитализирован в другие инфекционные стационары - 2 и назначено амбулаторное лечение - для 14 человек.
Напомним, что в Украине состоянием на 9:00 28 апреля зафиксировано 9 тысяч 410 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 401 новый случай.
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По состоянию на 10 утра 28 апреля в Николаевской области не выявлено новых подтвержденных случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 116 подтвержденных случаев COVID-19, из них медицинских работников - 32.
Об этом говорится в сообщении на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.
Из всех 116 подтвержденных случаев по месту жительства:
Выздоровели всего - 5 человек (из них: 3 человека, которые находились на стационарном лечении в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» и 2 человека из Первомайской районной больницы). Умерло всего от последствий COVID-19 - 2 человека.
Всего обследовано методом ПЦР 1935 человек, из них выявлено положительных: с подозрением на COVID-19 - 12; больных пневмонией - 7; контактных лиц - 97.
За минувшие сутки обратилось или выявлено 17 человек с подозрением на COVID-19, из них: госпитализированы в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» - 1; госпитализирован в другие инфекционные стационары - 2 и назначено амбулаторное лечение - для 14 человек.
Напомним, что в Украине состоянием на 9:00 28 апреля зафиксировано 9 тысяч 410 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 401 новый случай.