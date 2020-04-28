По состоянию на 10 утра 28 апреля в Николаевской области не выявлено новых подтвержденных случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 116 подтвержденных случаев COVID-19, из них медицинских работников - 32.

Об этом говорится в сообщении на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.

Из всех 116 подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 10 человек;

Южноукраинск - 1 человек;

Первомайск - 5 человек;

Арбузинский район - 5 человек;

Вознесенск и Вознесенский район - 39 человек;

Доманевский район - 51 человек;

район - 51 человек; Новоодесский район - 1 человек;

район - 1 человек; Казанковский район - 1 человек;

Врадиевский район - 2 человека;

Снигиревский район - 1 человек.

Выздоровели всего - 5 человек (из них: 3 человека, которые находились на стационарном лечении в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» и 2 человека из Первомайской районной больницы). Умерло всего от последствий COVID-19 - 2 человека.

Всего обследовано методом ПЦР 1935 человек, из них выявлено положительных: с подозрением на COVID-19 - 12; больных пневмонией - 7; контактных лиц - 97.

За минувшие сутки обратилось или выявлено 17 человек с подозрением на COVID-19, из них: госпитализированы в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» - 1; госпитализирован в другие инфекционные стационары - 2 и назначено амбулаторное лечение - для 14 человек.

Напомним, что в Украине состоянием на 9:00 28 апреля зафиксировано 9 тысяч 410 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 401 новый случай.