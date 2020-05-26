В Николаеве чиновники с декабря 2019 года не могут выделить 1,8 миллиона гривен на ремонт здания для приюта людей, которые пострадали от домашнего насилия.

Об этом шла речь сегодня, 26 мая, в ходе постоянной депутатской комиссии по вопросам законности, гласности и депутатской этики, передают НикВести.

Директор николаевского Центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Вера Гончарук заявила, что в Николаеве есть насущная проблема по финансированию ремонта здания специализированной службы поддержки для пострадавших от домашнего насилия (кризисный центр).

— В Николаеве есть насущная проблема по созданию приюта (площадью 226 м2) для людей, которые пострадали от домашнего насилия. В прошлом году программой молодёжной политика были заложены средства на проведение капитального ремонта помещения, которые предусмотрено под эти цели. Однако не выделены финансирование. Есть изменения в положения центра о возможности создания его при Центре соцслужб, уже передано помещение, - рассказала Вера Гончарук.

Она отметила, что в 2018 году был подписан меморандум о сотрудничестве с Международным представительством ООН в Украине о софинансировании данного приюта в Николаеве вместе с местной властью. Со стороны представительства будет куплено оборудование и техническое обеспечение этого приюта, а от городской власти — помещение и его ремонт.

— Фонд на сегодняшний день уже купил нам 532 тысяч оборудования и около полмиллиона на обучение специалистов и мобильную бригаду социально-психологической помощи, которая функционировала в городе и оказывала услуги пострадавшим, - акцентировала Вера Гончарук.

По её словам, в декабре 2019 года был подан бюджетный запрос в департамент финансов о выделении 1,8 миллионов гривен на капитальный ремонт переданного здания, однако финдепартамент его не поддержал.

— Был подан бюджетный запрос в департамент финансов на сумму 1,8 миллионов. Это проектные работы капитальный ремонт здания, которое было выделено... Мы дали все наши расчёты главному распорядителю средств, но финансирования не получили. Письменно к распорядителю мы не обращаемся, мы подаём в плановые отделы свои расчёты и нам говорят, в какой части нас поддержат. В этой части нас не поддержали вовсе, - добавила Вера Гончарук.

Депутат Николаевского городского совета Елена Киселева отметила, что власть обязана профинансировать данный приют, так как он «спасает людей», а средства можно снять с менее важных проектов.

— Есть важные, менее важные и незначительные. В контексте вопроса о предотвращению насилия я уже сама готова перейти к физическим действиям. Я беру на себя обязанность. Я страйк объявлю на площади Соборной, если не профинансируют данный проект. Потому что за время даже коронавируса из бюджета города такие траты проведены, уже и мыли, и чистили, и остановки поливали. Когда речь идёт об 1,8 миллионов, я считаю, что это кощунство не профинансировать данное направление. Я считаю, что можно ещё раз с площади снять Северной 1,8 миллионов, с подрядчиков рассчитаться в следующем году, а они пусть спасают людей, - заявила Елена Киселева.

Директор департамента финансов Вера Святелик отметила, что не могут быть выделены средства на ремонт без готового проекта, на который Управление капитального строительства готово выделить 100 тысяч гривен. Ранее Вера Гончарук отмечала, что данный проект уже разработан.

— 1,8 миллионов не были выделены, их не было в бюджете. На сегодняшний день есть предложение от Управления капитального строительства о выделении денег на начало проектирования. Выделение денег сразу на капремонт невозможно без проекта. - рассказала Вера Святелик.

В итоге депутаты единогласно проголосовали за решение «поручить Управлению финансов подготовить проект решения относительно финансирования данного проекта».

Напомним, что в Николаеве на период карантина работники департамент труда и соцзащиты населения для помощи особым категориям граждан сформировали продуктовые наборы, которые доставляются в дома людям, которые нуждаются в помощи.