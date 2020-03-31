В Николаеве на период карантина работники департамент труда и соцзащиты населения для помощи особым категориям граждан сформировали продуктовые наборы, которые доставляются в дома людям, которые нуждаются в помощи.

Об этом сообщает Департамент труда и социальной защиты населения Николаевского горсовета.

Городской территориальный центр постоянно проводит работу по обеспечению людей натуральной помощью, которая особенно необходима во время карантина, так как власть призывает граждан пожилого возраста не выходить из дома.

Среди людей, которым необходима такого рода помощь, есть пожилые люди, люди с инвалидностью, которые нуждаются в уходе, адресной доставке продуктов питания и предметов первой необходимости. Поэтому социальные работники каждый день отправляются по домам, где живут такие люди.

Помощь в виде продуктов питания пока особенно важна. К этой инициативе присоединились николаевцы, объединившиеся в бизнес-платформу «МрійДій». Предприниматели города включились в благотворительную эстафету — передачу в состав городского территориального центра продуктов питания.

Были сформированы сто наборов, в которые входят масло, молоко, колбасные изделия, чай, печенье, крупа, сахар, соль, консервы, специи. Сегодня социальные работники доставят эти наборы подопечным, которые наиболее в них нуждаются.

Директор департамента труда и социальной защиты населения Николаевского городского совета Сергей Василенко отмечает, что, откликнувшись на призыв городского головы Александра Сенкевича, предприниматели решили поддержать николаевцев, которым необходима помощь.

Следует отметить, что кроме одиноких пенсионеров, в помощи нуждаются и граждане из числа малообеспеченных слоев населения. Городская власть работает над вопросом о возможности поддержать таких людей.

Напомним, что отопительный сезон в Николаеве собираются завершить 8 апреля.