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Отопительный сезон в Николаеве собираются завершить 8 апреля.
Об этом свидетельствует проект решения исполкома Николаевского горсовета, опубликованный на сайте мэрии.
Планируется завершить выключить отопление на всех объектах, кроме учреждения дошкольного образования, больниц, роддомов и амбулаторий.
Отключение тепла должно быть выполнено не позднее 5-дневного срока с даты принятия решения.
Вчера, 30 марта, во время своего прямого эфира в Instagram Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, почему в Николаеве еще не отключили централизованное отопление.
— Не нужно забывать, что у нас есть люди, которые тяжело переживают простудные заболевания. Симптомы схожи с коронавирусом, этот человек попадет в инфекционную больницу и там стопроцентно подцепит этот коронавирус… Поэтому сегодня мы поддерживаем температуру, мы подаем тепло в квартиры, чтоб было тепло и никто дополнительно не заболел и не попал в больницу, - сказал Александр Сенкевич.
Ранее сообщалось, что главный врач Николаевского центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова заявила, что сотрудников больницы пытаются опорочить, распространяя фейковые публикации о лечении пациентов.
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Отопительный сезон в Николаеве собираются завершить 8 апреля.
Об этом свидетельствует проект решения исполкома Николаевского горсовета, опубликованный на сайте мэрии.
Планируется завершить выключить отопление на всех объектах, кроме учреждения дошкольного образования, больниц, роддомов и амбулаторий.
Отключение тепла должно быть выполнено не позднее 5-дневного срока с даты принятия решения.
Вчера, 30 марта, во время своего прямого эфира в Instagram Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, почему в Николаеве еще не отключили централизованное отопление.
— Не нужно забывать, что у нас есть люди, которые тяжело переживают простудные заболевания. Симптомы схожи с коронавирусом, этот человек попадет в инфекционную больницу и там стопроцентно подцепит этот коронавирус… Поэтому сегодня мы поддерживаем температуру, мы подаем тепло в квартиры, чтоб было тепло и никто дополнительно не заболел и не попал в больницу, - сказал Александр Сенкевич.
Ранее сообщалось, что главный врач Николаевского центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова заявила, что сотрудников больницы пытаются опорочить, распространяя фейковые публикации о лечении пациентов.
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
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Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа