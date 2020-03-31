Отопительный сезон в Николаеве собираются завершить 8 апреля.

Об этом свидетельствует проект решения исполкома Николаевского горсовета, опубликованный на сайте мэрии.

Планируется завершить выключить отопление на всех объектах, кроме учреждения дошкольного образования, больниц, роддомов и амбулаторий.

Отключение тепла должно быть выполнено не позднее 5-дневного срока с даты принятия решения.

Вчера, 30 марта, во время своего прямого эфира в Instagram Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, почему в Николаеве еще не отключили централизованное отопление.

— Не нужно забывать, что у нас есть люди, которые тяжело переживают простудные заболевания. Симптомы схожи с коронавирусом, этот человек попадет в инфекционную больницу и там стопроцентно подцепит этот коронавирус… Поэтому сегодня мы поддерживаем температуру, мы подаем тепло в квартиры, чтоб было тепло и никто дополнительно не заболел и не попал в больницу, - сказал Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что главный врач Николаевского центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова заявила, что сотрудников больницы пытаются опорочить, распространяя фейковые публикации о лечении пациентов.