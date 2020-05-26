В Украине зарегистрировано ООО «ЭППЛ УКРАИНА». Компания будет заниматься торговлей компьютерами и программным обеспечением.

На соответствующую запись в государственном реестре юрлиц обратило внимание издание AIN.

Дата регистрации – 15 апреля 2020 года. Как адрес офиса указано IQ Business Center (ул. Болсуновских, 13-15 в Киеве). А директором компании записан Роман Гуменюк.

В самом реестре конечным бенефициаром указана Apple Inc. Однако в Apple пока не прокомментировали эту информацию. Слухи об открытии представительства Apple подтверждают также источники на рынке.

Информацию подтвердил и сам Роман Гуменюк. В комментарии tech.liga.net он сказал, что действительно возглавляет официальное дочернее предприятие Apple в Украине. Правда, конкретных планов компании в Украине Гуменюк не назвал. Он отметил, что из-за карантина и ситуации с коронавирусом, сейчас сложно строить планы и делать прогнозы.

Как рассказал источник, открытие юрлица Apple в Украине является очень важным. Ведь сейчас на украинском рынке очень много “серой” техники американской компании.

Если же слухи подтвердятся, то компания сможет официально авторизовать несколько других поставщиков легальной продукции в Украине. Также есть шанс, что откроют несколько авторизованных сервисных центров для поддержки их клиентов.

При этом источник отметил, что Apple пока не будет сама заниматься дистрибуцией техники в нашей стране, ведь это «длинный и сложный процесс». И в любом случае, юридическое присутствие – это очень позитивный сигнал.

По данным AIN.UA, объявление о старте работы подразделения Apple в Украине может состояться уже этим летом. Однако официально компания пока не подтвердила свои планы работать на украинском рынке.

Напомним, IKEA 14 мая официально запустила возможность заказа товаров с интернет-магазина в Украине, а также открыла пункты выдачи в киевских ТЦ Auchan Rive Gauche и ТЦ Metro Cash & Carry.