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Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что бюджет города недополучит по состоянию на 1 июня около 100 миллионов гривен, так как уменьшились поступления средств из-за пандемии COVID-19.
Об этом он рассказал в комментарии корреспонденту НикВести.
Мэр отметил, что среди прочего бюджет недополучит средств от налога на доходы физических лиц, земельного налога и работы Центра предоставления административных услуг.
— Есть проблемы с ЦНАПом, есть проблемы с поступлением за землю, есть проблемы с поступлением ПДФО, так как некоторые компании отправили людей в отпуска за свой счёт. Я думаю, по предварительным расчетам нашим, что на 1 июня мы недополучим в бюджет города порядка 100 миллионов гривен, - акцентировал Александр Сенкевич.
Также городской голова добавил, что многие проекты, которые собирались запустить в Николаеве в 2020 году, но не являются критически важными, будут перенесены.
— Была поставлена задача основным распорядителям средств: Департаментам энергоэффективности, ЖКХ, Управлению капитального строительства тем проекты, которые могли быть начаты в 2020 году и не закончены, не начинать. Проекты, которые могли быть начаты и закончены в 2020 году, но их важность не критична, то их тоже отложить и переложить на 4 квартал 2020 года, - подытожил Александр Сенкевич.
Напомним, что Исполнительный комитет горсовета согласовал перечень мест массового отдыха людей на водных объектах Николаева в летний период 2020 года.
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Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что бюджет города недополучит по состоянию на 1 июня около 100 миллионов гривен, так как уменьшились поступления средств из-за пандемии COVID-19.
Об этом он рассказал в комментарии корреспонденту НикВести.
Мэр отметил, что среди прочего бюджет недополучит средств от налога на доходы физических лиц, земельного налога и работы Центра предоставления административных услуг.
— Есть проблемы с ЦНАПом, есть проблемы с поступлением за землю, есть проблемы с поступлением ПДФО, так как некоторые компании отправили людей в отпуска за свой счёт. Я думаю, по предварительным расчетам нашим, что на 1 июня мы недополучим в бюджет города порядка 100 миллионов гривен, - акцентировал Александр Сенкевич.
Также городской голова добавил, что многие проекты, которые собирались запустить в Николаеве в 2020 году, но не являются критически важными, будут перенесены.
— Была поставлена задача основным распорядителям средств: Департаментам энергоэффективности, ЖКХ, Управлению капитального строительства тем проекты, которые могли быть начаты в 2020 году и не закончены, не начинать. Проекты, которые могли быть начаты и закончены в 2020 году, но их важность не критична, то их тоже отложить и переложить на 4 квартал 2020 года, - подытожил Александр Сенкевич.
Напомним, что Исполнительный комитет горсовета согласовал перечень мест массового отдыха людей на водных объектах Николаева в летний период 2020 года.