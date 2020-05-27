Примерно каждый шестой человек в мире возрастом до 29 лет перестал работать из-за пандемии коронавируса нового типа, сообщили в среду в Международной организации труда (МОТ).

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

— Экономический кризис из-за COVID-19 ударил по молодежи - особенно по женщинам - причем сильнее и быстрее, чем по любой другой группе, - приводит пресс-служба МОТ слова гендиректора организации Гая Райдера.

В МОТ указали, что последствия пандемии не только привели к значительным потерям своих рабочих мест молодежью, но и«нарушила систему образования и обучения, создала значительные препятствия для тех, кто стремится попасть на рынок труда или сменить работу».

По данным организации, 178 млн человек возрастом до 29 лет были заняты до кризиса в сферах, которые наиболее пострадали в результате пандемии, в частности, в розничной торговле и туризме. Почти 77% работавших до пандемии молодежи были устроены неофициально.

— Около половины молодых студентов сообщили о вероятной отсрочке завершения своих нынешних курсов, тогда как 10% из них ожидают, что вообще не смогут завершить свое обучение из-за кризиса в связи с коронавирусом, - говорится в докладе МОТ.

Кроме того, согласно исследованию организации, те, кто сохранил свои рабочие места, столкнулись с сокращениями числа рабочих часов. Так, в среднем этот показатель уменьшился на 23%.

Эксперты организации в свете такого положения вещей призывают к срочным, масштабным и целенаправленным политическим мерам по поддержки молодежи.

Ранее сообщалось, что безработица в Соединенных Штатах в апреле обновила рекорд с 1940 года и подскочила до отметки в 14,7% по сравнению с мартовским показателем в 4,4%.