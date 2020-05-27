Президент Владимир Зеленский подписал закон 3329-д который должен продолжить действующие и ввести некоторые новые налоговые преференции на время карантина, а также освободить до 30 июня от налогообложения зарплаты медиков и других работников, которые борются с COVID-19.

Об этом сообщает сайт президента.

Закон позволит работникам учреждений здравоохранения государственной и / или коммунальной собственности, которые борются с распространением коронавируса и лечат пациентов с COVID-19, получить за май и июнь 2020 года денежную компенсацию налога на доходы физических лиц (НДФЛ), удержанного с их доплат в размере до 300% к заработной плате.

Также документ предусматривает возможность получения частичной помощи по безработице для физических лиц – предпринимателей в случае потери ими части дохода из-за карантинных ограничений.

При этом такая помощь на период карантина со 2 апреля 2020 года не подлежит налогообложению налогом на доходы физических лиц и военным сбором.

Кроме того, самозанятые лица освобождаются от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) за себя за май – этот период будет засчитываться им в страховой стаж для получения пенсий, выплат по социальному страхованию.

Закон также предоставляет органам местного самоуправления право принять решение об уменьшении ставок платы за землю, налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, относительно объектов нежилой недвижимости, находящихся в собственности физических или юридических лиц.

Кроме того, документ позволяет продлить действие моратория на проведение налоговыми органами документальных и фактических проверок, освобождение граждан от ответственности за просрочку исполнения обязательств по договорам о потребительском кредите, неначисление налогоплательщикам и плательщикам ЕСВ пени, неприменение штрафов за нарушение налогового законодательства, несвоевременную или неполную уплату ЕСВ, несвоевременную подачу отчетности об уплате ЕСВ по последний день месяца, в котором заканчивается действие установленного на всей территории Украины карантина.

Напомним, что глава фракции «Европейская Солидарность» в Николаевском городском совете Елена Киселева предложила освободить николаевских предпринимателей от уплаты единого налога на время карантина и этапа выхода из него.