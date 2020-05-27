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Глава фракции «Европейская Солидарность» в Николаевском городском совете Елена Киселева предложила освободить николаевских предпринимателей от уплаты единого налога на время карантина и этапа выхода из него.
Об этом стало известно сегодня, 26 мая, в ходе заседания комиссии по вопросам прав человека, законности, гласности, антикоррупционной политики, местного самоуправления, депутатской деятельности, передает корреспондент НикВести.
На заседании к депутатам обратилась директор департамента экономического развития Николаевского городского совета Татьяна Шуличенко, которая представила депутатам проект программы по борьбе с коронавирусом в 90 миллионов гривен.
В ходе обсуждения данного вопроса Елена Киселева предложила коллегам внести изменения в проект решения городского совета об уплате единого налога и помочь николаевским предпринимателям.
— Я предлагаю внести изменения в решение городского совета об установлении ставок единого налога для физических лиц и освободить предпринимателей города Николаева, которые у нас на едином налоге, первая и вторая группа предпринимателей, а также торгующих на рынках освободить от уплаты этого налога. Такая практика уже во многих городах Украины существует. Единый налог, это то малое, чем мы можем поддержать своих предпринимателей. Поскольку у нас в городском совете отсутствуют программы поддержки малого и среднего бизнеса в рамках после карантинной деятельности, то это то малое, что мы можем сделать, — предложила Елена Киселева.
Напомним, в Николаеве разработали программу по борьбе с коронавирусом в 90 миллионов гривен, однако денег в городском бюджете на нее не запланировали.
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Глава фракции «Европейская Солидарность» в Николаевском городском совете Елена Киселева предложила освободить николаевских предпринимателей от уплаты единого налога на время карантина и этапа выхода из него.
Об этом стало известно сегодня, 26 мая, в ходе заседания комиссии по вопросам прав человека, законности, гласности, антикоррупционной политики, местного самоуправления, депутатской деятельности, передает корреспондент НикВести.
На заседании к депутатам обратилась директор департамента экономического развития Николаевского городского совета Татьяна Шуличенко, которая представила депутатам проект программы по борьбе с коронавирусом в 90 миллионов гривен.
В ходе обсуждения данного вопроса Елена Киселева предложила коллегам внести изменения в проект решения городского совета об уплате единого налога и помочь николаевским предпринимателям.
— Я предлагаю внести изменения в решение городского совета об установлении ставок единого налога для физических лиц и освободить предпринимателей города Николаева, которые у нас на едином налоге, первая и вторая группа предпринимателей, а также торгующих на рынках освободить от уплаты этого налога. Такая практика уже во многих городах Украины существует. Единый налог, это то малое, чем мы можем поддержать своих предпринимателей. Поскольку у нас в городском совете отсутствуют программы поддержки малого и среднего бизнеса в рамках после карантинной деятельности, то это то малое, что мы можем сделать, — предложила Елена Киселева.
Напомним, в Николаеве разработали программу по борьбе с коронавирусом в 90 миллионов гривен, однако денег в городском бюджете на нее не запланировали.