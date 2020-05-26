В Николаеве разработали программу по борьбе с коронавирусом в 90 миллионов гривен, однако денег в городском бюджете на нее не запланировали.

Об этом шла речь сегодня, 26 мая в ходе заседания постоянной депутатской комиссии по вопросам законности, гласности и депутатской этики Николаевского городского совета, пишут НикВести.

В ходе заседания, глава фракции «Оппозиционный блок» в горсовете Игорь Дятлов поинтересовался у директора Департамента экономического развития Татьяны Шуличенко сколько средств предусматривает реализация программы по борьбе с COVID-19, отметив, что в проекте решения о внесении изменений в бюджет не предусмотрены деньги на данную программу.

— Подскажите, пожалуйста, программа, которую вы сейчас разрабатываете по COVID-19 — вы считали, сколько примерно нужно на нее бюджетных средств?, - спросил Игорь Дятлов. — В соответствии с паспортом программы, если я не ошибаюсь, то порядка 90 миллионов гривен, - ответила Татьяна Шуличенко. — 90 миллионов на борьбу с коронавирусом. Понятно. А сколько на этот год?, - уточнил Игорь Дятлов. — Это программа на 2020 год, - добавила Татьяна Шуличенко.

Игорь Дятлов отметил, что без финансирования данная программа не сможет быть реализована и поинтересовался у Татьяны Шуличенко, как она видит выход из сложившейся ситуации.

— Почему я задал этот вопрос. Мы получили предложение об изменениях в бюджет, которые планируется принять в течение недели-двух. То, что касается борьбы с коронавирусом — я, конечно, могу ошибаться — там не то, чтобы ни миллиона, там нули. Сейчас вы ее разрабатываете, допустим завтра исполком, допустим комиссия поддержит, допустим пройдет 20 дней публикации — фактически программа будет принята после того, как все возможные резервы бюджета будут распределены. Фактически, это будет филькина грамота, а не программа. В ближайшие две недели будут распределены все возможные издержки бюджета — на программу останется ноль. Как вы будете ее исполнять?, - сказал Игорь Дятлов.

В свою очередь Татьяна Шуличенко ответила, что «в соответствии с бюджетным кодексом, главными распорядителями подаются бюджетные запросы, в которых они указывают ту необходимость, которая им нужна».

Напомним, что 17 марта 2020 года депутаты Николаевского городского совета выделили порядка 60 миллионов гривен для противодействия распространению инфекционного вируса COVID-19.