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Российские власти Крыма «по состоянию на сегодня» не собираются приватизировать винзавод «Массандра». Он будет собственностью аннексированного полуострова.
Об этом сообщила пресс-служба подконтрольного Кремлю министерства имущественных и земельных отношений полуострова, передает Крым.Реалии.
— Приватизация предприятия планируется путем превращения его в хозяйственное общество, владельцем 100% доли которого станет Республика Крым. Предприятие будет реорганизовано с унитарного в хозяйственное общество. Таким образом, в настоящее время вопрос об отчуждении имущества не рассматривается, - сообщила глава так называемого «министерства имущественных и земельных отношений Крыма» Анна Анюхина.
По ее словам, реорганизацию проводят на основании российских законов «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и «О защите конкуренции».
Стоимость винзавода, который собирались приватизировать, оценили в 627,4 миллиона рублей (238 млн гривен). При этом коллекция вин «Массандры» (около одного миллиона бутылок) является крупнейшей в мире и занесена в 1998 году в Книгу рекордов Гиннесса.
Напомним, два года назад оккупационные власти аннексированного Крыма выставили на продажу 100% акций завода шампанских вин «Новый свет».
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Российские власти Крыма «по состоянию на сегодня» не собираются приватизировать винзавод «Массандра». Он будет собственностью аннексированного полуострова.
Об этом сообщила пресс-служба подконтрольного Кремлю министерства имущественных и земельных отношений полуострова, передает Крым.Реалии.
— Приватизация предприятия планируется путем превращения его в хозяйственное общество, владельцем 100% доли которого станет Республика Крым. Предприятие будет реорганизовано с унитарного в хозяйственное общество. Таким образом, в настоящее время вопрос об отчуждении имущества не рассматривается, - сообщила глава так называемого «министерства имущественных и земельных отношений Крыма» Анна Анюхина.
По ее словам, реорганизацию проводят на основании российских законов «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и «О защите конкуренции».
Стоимость винзавода, который собирались приватизировать, оценили в 627,4 миллиона рублей (238 млн гривен). При этом коллекция вин «Массандры» (около одного миллиона бутылок) является крупнейшей в мире и занесена в 1998 году в Книгу рекордов Гиннесса.
Напомним, два года назад оккупационные власти аннексированного Крыма выставили на продажу 100% акций завода шампанских вин «Новый свет».