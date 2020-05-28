|Скорость ветра:
|3.5 м/с
|Восход солнца:
|05:03
|Заход солнца:
|20:35
|Температура завтра:
|+18 C°
|Скорость ветра:
|7 м/с
|Восход солнца:
|04:54
|Заход солнца:
|20:56
|Температура завтра:
|+18 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.7 грн
|27.11 грн
|EUR
|29.2 грн
|29.8 грн
Министерство обороны США (Пентагон) сообщил Конгрессу, что Украина достигла успехов в борьбе с коррупцией, повышении прозрачности и усилении гражданского надзора, поэтому заслуживает на 125 миллионов долларов военной помощи.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники в Конгрессе, передает Громадське.
Речь идет о 250 милллионах долларов, выделенных Конгрессом на помощь Украине в сфере безопасности. Новый пакет также содержит мобильные радиолокационные системы, машины скорой помощи, оборудование для безопасной связи и патрульные катера.
Представитель Пентагона отказался прокомментировать или подтвердить подготовку этого пакета помощи, пока они находятся на рассмотрении в Конгрессе.
Напомним, в администрации президента США Дональда Трампа уверяют, что не планируют уменьшать размер военной помощи для Украины в следующем году.
|
Нейтрально та цитуючи чиновників: як пишуть онлайн-ЗМІ Миколаєва про вихід із карантинуКатерина Середа
|
Нова сторінка в історії українських спецслужбСтанислав Мартиросов
|
По интервью Гордона с Поклонской и ГиркинымДенис Янтарь
Министерство обороны США (Пентагон) сообщил Конгрессу, что Украина достигла успехов в борьбе с коррупцией, повышении прозрачности и усилении гражданского надзора, поэтому заслуживает на 125 миллионов долларов военной помощи.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники в Конгрессе, передает Громадське.
Речь идет о 250 милллионах долларов, выделенных Конгрессом на помощь Украине в сфере безопасности. Новый пакет также содержит мобильные радиолокационные системы, машины скорой помощи, оборудование для безопасной связи и патрульные катера.
Представитель Пентагона отказался прокомментировать или подтвердить подготовку этого пакета помощи, пока они находятся на рассмотрении в Конгрессе.
Напомним, в администрации президента США Дональда Трампа уверяют, что не планируют уменьшать размер военной помощи для Украины в следующем году.