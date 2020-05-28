Министерство обороны США (Пентагон) сообщил Конгрессу, что Украина достигла успехов в борьбе с коррупцией, повышении прозрачности и усилении гражданского надзора, поэтому заслуживает на 125 миллионов долларов военной помощи.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники в Конгрессе, передает Громадське.

Речь идет о 250 милллионах долларов, выделенных Конгрессом на помощь Украине в сфере безопасности. Новый пакет также содержит мобильные радиолокационные системы, машины скорой помощи, оборудование для безопасной связи и патрульные катера.

Представитель Пентагона отказался прокомментировать или подтвердить подготовку этого пакета помощи, пока они находятся на рассмотрении в Конгрессе.

Напомним, в администрации президента США Дональда Трампа уверяют, что не планируют уменьшать размер военной помощи для Украины в следующем году.