Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в апреле 2020 года составили 11,4 миллиарда гривен. Украинцы заплатили 14,3 миллиардов гривен, что на 25,8% больше начисленных сумм.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины, передаёт РБК-Украина.

По данным статистического ведомства, задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец марта 2020 года составила 63,2 миллиардов гривен, что на 2,7 миллиардов гривен меньше, чем месяцем ранее (65,9 миллиардов гривен).

По состоянию на 30 апреля задолженность населения за поставку и распределение природного газа составила 25,6 миллиардов гривен, за поставку тепловой энергии и горячей воды - 20,5 миллиардов гривен, за поставку и распределение электрической энергии - 5,9 миллиардов гривен, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 5,3 миллиардов гривен, за управление многоквартирным домом - 4,9 миллиардов гривен, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,0 миллиард гривен.

Напомним, что у 46% украинцев расходы на оплату услуг ЖКХ в январе 2020 года выросли по сравнению с январем 2019 года.