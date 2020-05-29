В этом году официальное открытие курортного сезона в зоне отдыха Коблево на Николаевщине состоится 10 июня.

Об этом стало известно сегодня, 29 мая, во время совещания предпринимателей и представителей власти относительно подготовки зон отдыха Черноморского побережья Николаевской области к летнему сезону — 2020, передает Koblevo-info.

В совещании принимали участие владельцы туристического бизнеса в Коблево, Луговом, Морском и Рыбаковке.

Так, ассоциация туристического и оздоровительного бизнеса «Возрождение» направила обращение к главе Николаевской облгосадминистрации Александру Стаднику и руководителю Коблевской ОТГ Владимиру Паничу.

«В связи с пандемией COVID-19 бизнес практически стал на границу выживания. На данный момент Кабинет Министров Украины принял решение поэтапно выводит страну из карантина. Эта новость дала возможность проводить подготовку к курортному сезону на территории Коблевской ОТГ», — отмечается в обращении.

По предварительным прогнозам предпринимателей, к курортным зонам отправится большой поток туристов со всех уголков Украины. Также ожидаются гости из стран ближнего зарубежья, если откроют границы. Однако, как подчеркнули в ассоциации, во время карантина значительная часть населения частично или полностью потеряла доход. Поэтому люди ожидают летом от курортов щадящих цен на отдых у Черного моря.

«Чтобы достичь приемлемых цен владельцы бизнеса и власти всех уровней должны объединиться. Ассоциация Возрождение с целью пополнения местного бюджета, а также для безопасного приёма и обслуживания гостей курорта предложила создать комиссию при участии представителей местной власти и бизнеса. Также привлечь к ней представителей контролирующих органов», — отметили предприниматели.

Так, на совещании было принято решение начать подготовку к сезону-2020 и официально открыть его 10 июня.

Напомним, исполнительный комитет горсовета согласовал перечень мест массового отдыха людей на водных объектах Николаева в летний период 2020 года.