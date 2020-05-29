В зонах отдыха на Черноморском побережье предприниматели должны разработать правила проживания в отелях и на базах, а также алгоритм действий при обнаружении случаев коронавируса. В частности, говорится о зонах отдыха в Коблево, Морском, Луговом и Рыбаковке.
Об этом шла речь сегодня, 29 мая, во время совещания предпринимателей и представителей власти относительно подготовки зон отдыха Черноморского побережья Николаевской области к летнему сезону — 2020, передает Koblevo-info.
Так, в зонах отдыха будет контролироваться масочный режим для отдыхающих и персонала заведений общепита и мест, где проживают гости.
Также на территории каждой базы отдыха, отеля и других мест проживания или заведений общепита обязательно должен присутствовать отдельный контейнер для отходов в виде защитных масок, перчаток, салфеток и т. п.
Кроме того, все места проживания и общепита должны быть обеспечены приборами измерения температуры.
Владельцам турбизнеса было рекомендовано на каждой базе отдыха, в отелях оборудовать изолятор на случай обнаружения больных коронавирусом.
Также до 10 июня предприниматели должны разработать «Алгоритм действий» при обнаружении больного COVID-19.
Участники совещания предложили измерять температуру отдыхающим при заселении, убирать номера минимум 2 раза в сутки с применением всех спецсредств дезинфекции, разработать четкие правила посещений пляжа и ресторанов для гостей и т. д.
Напомним, в этом году официальное открытие курортного сезона в зоне отдыха Коблево на Николаевщине состоится 10 июня.
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В зонах отдыха на Черноморском побережье предприниматели должны разработать правила проживания в отелях и на базах, а также алгоритм действий при обнаружении случаев коронавируса. В частности, говорится о зонах отдыха в Коблево, Морском, Луговом и Рыбаковке.
Об этом шла речь сегодня, 29 мая, во время совещания предпринимателей и представителей власти относительно подготовки зон отдыха Черноморского побережья Николаевской области к летнему сезону — 2020, передает Koblevo-info.
Так, в зонах отдыха будет контролироваться масочный режим для отдыхающих и персонала заведений общепита и мест, где проживают гости.
Также на территории каждой базы отдыха, отеля и других мест проживания или заведений общепита обязательно должен присутствовать отдельный контейнер для отходов в виде защитных масок, перчаток, салфеток и т. п.
Кроме того, все места проживания и общепита должны быть обеспечены приборами измерения температуры.
Владельцам турбизнеса было рекомендовано на каждой базе отдыха, в отелях оборудовать изолятор на случай обнаружения больных коронавирусом.
Также до 10 июня предприниматели должны разработать «Алгоритм действий» при обнаружении больного COVID-19.
Участники совещания предложили измерять температуру отдыхающим при заселении, убирать номера минимум 2 раза в сутки с применением всех спецсредств дезинфекции, разработать четкие правила посещений пляжа и ресторанов для гостей и т. д.
Напомним, в этом году официальное открытие курортного сезона в зоне отдыха Коблево на Николаевщине состоится 10 июня.