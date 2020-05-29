Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Глава МВФ заверила, что в ближайшее время Совет директоров утвердит первый транш согласованной программы stand-by для Украины.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

— Георгиева поприветствовала принятие закона по совершенствованию механизмов регулирования банковской деятельности, отметив, что он защищает налогоплательщиков в Украине, — говорится в сообщении.

Кристалина Георгиева заверила президента Украины в тому, что утверждение Советом директоров МВФ первого транша согласованной программы stand-by на следующие 18 месяцев состоится в ближайшее время.

— Собеседники согласились, что переход к программе stand-by значительно облегчает выделение финансовой поддержки во время пандемии, — отмечается в сообщении.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил главу МВФ «за стабильное партнерство и конструктивный диалог».

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина надеется получить от МВФ $1,75 миллиардов первого транша помощи по новой программе сотрудничества.