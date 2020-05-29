Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Глава МВФ заверила, что в ближайшее время Совет директоров утвердит первый транш согласованной программы stand-by для Украины.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
— Георгиева поприветствовала принятие закона по совершенствованию механизмов регулирования банковской деятельности, отметив, что он защищает налогоплательщиков в Украине, — говорится в сообщении.
Кристалина Георгиева заверила президента Украины в тому, что утверждение Советом директоров МВФ первого транша согласованной программы stand-by на следующие 18 месяцев состоится в ближайшее время.
— Собеседники согласились, что переход к программе stand-by значительно облегчает выделение финансовой поддержки во время пандемии, — отмечается в сообщении.
Президент Владимир Зеленский поблагодарил главу МВФ «за стабильное партнерство и конструктивный диалог».
Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина надеется получить от МВФ $1,75 миллиардов первого транша помощи по новой программе сотрудничества.
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Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Глава МВФ заверила, что в ближайшее время Совет директоров утвердит первый транш согласованной программы stand-by для Украины.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
— Георгиева поприветствовала принятие закона по совершенствованию механизмов регулирования банковской деятельности, отметив, что он защищает налогоплательщиков в Украине, — говорится в сообщении.
Кристалина Георгиева заверила президента Украины в тому, что утверждение Советом директоров МВФ первого транша согласованной программы stand-by на следующие 18 месяцев состоится в ближайшее время.
— Собеседники согласились, что переход к программе stand-by значительно облегчает выделение финансовой поддержки во время пандемии, — отмечается в сообщении.
Президент Владимир Зеленский поблагодарил главу МВФ «за стабильное партнерство и конструктивный диалог».
Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина надеется получить от МВФ $1,75 миллиардов первого транша помощи по новой программе сотрудничества.