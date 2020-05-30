Президент Украины Владимир Зеленский подал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2019 год.

Соответствующая декларация размещена на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Согласно декларации, доходы главы государства и членов его семьи в 2019 году составили чуть более 28,6 миллионов гривен. Также известно, что за минувший год семья президента заплатила 3,6 млн грн налогов.

В период с мая по декабрь 2019 года Владимир Зеленский получил 208 тысяч 787 гривен заработной платы в Государственном управлении делами. В отчетном периоде зафиксирован рост заработной платы жены и уменьшение зарплаты и доходов от предпринимательской деятельности Владимира Зеленского.

В частности, в 2019 году семья президента получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 5,1 миллионов гривен и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 миллионов гривен.

Также Владимир Зеленский задекларировал чуть более 4,4 миллиона гривен, которые были получены от продажи недвижимости его жены Елены в городе Киеве, на улице Большой Васильковской.

Кроме того, семья президента осуществила продажу корпоративных прав всех двенадцати украинских предприятий семье Сергея Шефира на сумму 246 миллионов гривен, а весной прошлого года избавилась от акций компании Green Family LTD, а также всех четырех торговых марок, зарегистрированных в Российской Федерации.

Также президент лишился корпоративных прав в иностранных компаниях Vilhar Holdings Limited и Aldorante Limited.

Владимир Зеленский продолжает оставаться владельцем большого количества торговых марок, в том числе двух торговых марок «Слуга народа», которые зарегистрированы на его имя. По данным компании PricewaterhouseCoopers, стоимость торговой марки «Вечерний квартал» составляет 45,81 миллионов гривен. Стоимость торговой марки «Рассмеши комика» составила 14,65 миллионов гривен. На основании произведенной оценки Владимир Зеленский получил роялти от использования торговых марок в сумме 548 тыстыяч гривен, поэтому его доходы по сравнению с предыдущим годом выросли.

Также семья Зеленских получила 3,2 миллиона гривен за предоставление в аренду квартиры на территории Великобритании.

В документе также указано, что в 2019 году супруга президента Елена Зеленская взяла в долг у Сергея Шефира сумму в размере 5 миллионов гривен, которая была возвращена к концу года.

Потратил Владимир Зеленский в 2019 году 11,5 миллионов гривен в качестве взноса в избирательный фонд кандидата в президенты Украины. На оплату консультационных услуг компании PricewaterhouseCoopers потрачено 567 миллионов гривен.

По поводу данной декларации, в Офисе президента уточнили, что поездка Владимира Зеленского в Султанат Оман оплачивалась за счет его жены и, таким образом, согласно законодательству, эти расходы задекларированы не были.

Напомним, первый заместитель главы Николаевского областного совета, депутат от фракции «Наш край» Тахир Садридинов подал декларацию о своих доходах за 2019 год, в которой не указал автомобиль Mercedes.