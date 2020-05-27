Тахир Садридинов

Первый заместитель главы Николаевского областного совета, депутат от фракции «Наш край» Тахир Садридинов подал декларацию о своих доходах за 2019 год, в которой не указал автомобиль Mercedes.

Соответствующая декларация размещена на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Проживает депутат облсовета со своей женой и двумя сыновьями. Депутат указал, что в его собственности в селе Ивановка Николаевского имеется зерноток площадью 1378,7 квадратных метров стоимостью в 48 тысяч 570 гривен (на момент покупки в 2006 году), заправка площадью 12,4 квадратных метров, административное здание площадью в 282,8 квадратных метров, гараж площадью 288,4 квадратных метров, жилой дом площадью 172,9 квадратных метров, (который стоил 3 тысячи 416 гривен на момент покупки в 2006 году) с земельным участком в 70,6 тысяч квадратных метров (стоимостью в 108 тысяч 509 гривен на момент покупки в 2003 году). В селе Ивановка Тахир Садридинов владеет нежилым объектом площадью 4939,7 квадратных метров (стоимость в 13 миллионов 626 тысяч 421 гривну на момент покупки в 2013 году). Помимо этого, депутат указал, что в марте 2019 года за 10 тысяч 907 гривен купил земельный участок площадью 2 тысячи квадратных метров.

В свой декларации депутат указал значительный перечень сельскохозяйственной техники: погрузчик ПЕА-1.0 1988 года выпуска (стоимостью в 500 гривен на момент покупки в 2007 году), трактор гусеничный ДТ-75 1990 года выпуска (стоимостью в 1,5 тысячи гривен на момент покупки в 2007 году), три трактора на колесном ходу МТЗ-80.1.57 2004 года выпуска, МТЗ-80 1990 года выпуска и МТЗ-82.1 2004 года выпуска. Также в собственности Тахира Садридинова значиться грузовик Daimler-Benz 1988 года выпуска (стоимостью в 10 тысяч гривен на момент покупки в 2002 году).

Внедорожник депутата. Фото: Преступности.НЕТ

Никаких других транспортных средств в своей декларации депутат не указал. При этом стоит отметить, что по информации издания Преступности.НЕТ Тахир Садридинов пользуется внедорожником Mercedes, который он забыл указать.

На основном месте работы в СТ «Росток» Садридинов заработал 94 тысячи 285 гривен. От занятия предпринимательскою деятельностью Тахир Садридинов заработал 271 тысячу 249 гривен. Помимо этого депутата передал компании «Киевстар» имущество в аренду на 84 тысячи гривен, еще 32 тысячи 126 гривен компания возместила ему за расходы на электроэнергию. От предоставления имущества в аренду компании Тахир Садридинов смог получить «ІВАНІВСЬКЕ» он получил 35 тысяч 375 гривен. От компании «Росток» в качестве возвратной финансовой помощи депутат получил 8 тысяч гривен, также он предоставил компании в аренду имущество и заработал 7 тысяч 200 гривен.

Тахир Садридинов указал, что в июле 2019 года передал 39,3% прав на компанию «С-Росток», в мае 2019 года передал 17% прав на компанию «ВАТ-РОСТОК», а вот 100% прав на компанию СТ «ХАРВЕСТЕР» остаются в его собственности. В качестве дохода от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав Тахир Садридинов получил 158 тысяч 161 гривну.

Напомним, Тахир Садридинов был избран первым заместителем главы Николаевского облсовета 30 апреля. За это решение проголосовали 37 депутатов, 6 были против.