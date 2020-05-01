Тахир Садридинов

Новоизбранный первый заместитель главы Николаевского областного совета Тахир Садридинов заявил, что мог бы легко стать главой облсовета, если бы хотел.

Об этом он сказал в интервью изданию «Мой город» сегодня, 1 мая. Отрывок интервью в своем Телеграм-канале опубликовал главный редактор сайта Николай Попов.

— Я не рвался на первого зама. Если бы я хотел, я бы и главой стал. Это не цель, - сказал Тахир Садридинов.

Как известно, вчера, 30 апреля во время сессии представитель фракции «Наш край» Тахир Садридинов был избран первым заместителем главы Николаевского облсовета. За это решение проголосовали 37 депутатов, 6 были против.

При этом, стоит отметить, что глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко начала говорить об уходе с должности. В таком случае, ее обязанности будет выполнять Тахир Садридинов.