Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко начала говорить об уходе с должности.

Об этом свидетельствует заявление Виктории Москаленко во время сессии Николаевского облсовета, которая состоялась вчера, 30 апреля, пишут НикВести.

Во время заседания сессии Виктория Москаленко инициировала рассмотрение вопроса об избрании первым заместителем главы облсовета представителя «Нашего края» Тахира Садридинова. В ходе выступления Виктория Москаленко начала говорить о своей работе и заявила, что после ухода с должности главы областного совета она готова и будет отвечать за все принятые ею решения.

— Эта должность каждый день под микроскопом. Каждая подпись и такие горы листов, подписанных лично мной - я буду за них отвечать, когда уйду с этой должности. За все принятые решения, за каждое свое слово я буду отвечать не только, когда уйду, а всю свою жизнь. Поэтому я абсолютно ответственно делаю эти заявления. Я считаю, что в наше непростой период и коронавируса, и абсолютно тотальной некомпетентности представителя Зеленского, я себе позволю это сказать, в области - Александра Стадника, который пытался построить какое-то сотрудничество. Но, к сожалению, политические лозунги не дали ему возможности даже спускаться в этот зал и отстаивать свою позицию. Я благодарна и политической партии «Наш край», и всем другим политическим фракциям и группам, которые пришли на сессию. Этот вопрос был внесен в повестку дня заблаговременно, чтобы никто не думал, что происходят какие-то политические игры, - сказала Виктория Москаленко.

Отметим, что в случае ухода Виктории Москаленко с должности и не назначеняи нового главы Николаевского облсовета, эти обязанности будет исполнять первый заместитель Тахир Садридинов, за нзначение которого депутаты проголосовали вчера.

2 недели назад в Офисе президента Украины состоялось совещание с участием народных депутатов от Николаевской области, главы Офиса Президента Андрея Ермака, главы Николаевской ОГА Александра Стадника и начальника Управления СБУ в Николаевской области Виталия Герсака. Там обсуждалась проблема взаимоотношений николаевского губернатора с депутатами областного совета. Об этой встрече в своем Телеграм-канале написал николаевский журналист Олег Деренюга.

По информации НикВести, на этой встрече начальник областного УСБУ Виталий Герсак взял на себя обязательства обеспечить «перезагрузку» руководства Николаевского областного совета (президиум и комиссии), чтобы обеспечить эффективное взаимодействие депутатского корпуса с Николаевской облгосадминистрацией в преддверии местных выборов.

Напомним, в начале апреля глава Николаевского облсовета Москаленко заявила, что намерена инициировать перед депутатским корпусом вотум недоверия главе облгосадминистрации Александру Стаднику, который, по ее мнению, не может подготовить область к пандемии коронавируса.