Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко намерена инициировать перед депутатским корпусом вотум недоверия главе облгосадминистрации Александру Стаднику, который, по ее мнению, не может подготовить область к пандемии коронавируса.

Об этом Виктория Москаленко рассказала в своём обращении сегодня, 7 апреля, пишут НикВести.

По ее мнению, Александр Стадник не справляется со своими должностными обязанностями в период коронавируса из-за чего Николаевская область на сегодняшний день остается неподготовленной пандемии.

— Если на сегодняшний день со стороны Николаевской облгосадминистрации будет продолжаться, фактически, саботаж борьбы с коронавирусом и будут пытаться избежать ответственности в связи с тем, что у нас нет зарегистрированных случаев коронавируса, то я хочу указать на несколько моментов. Во-первых, та молодая пара, которая проходила лечение в Киеве — жители Николаевщины и случай был зафиксирован именно в Николаевской области. Пара больше двух суток лечилась в инфекционной больнице. Если это статистика для Вас является утешительной и Вы хотите сказать, что мы полностью готовы, если письма главврача инфекционной больницы (о нехватке денег на выдачу заработной платы врачам, - прим.) недостаточно — тогда, я думаю, это является полной некомпетентностью, это абсолютное издевательство над областью и Владимир Зеленский (Президент Украины, - прим.) сегодня должен вмешаться в это. Сейчас нет времени для политики, нет времени выяснять что-то — нужно брать вопросы не просто на контроль, а решать их, - считает Виктория Москаленко.

По словам Виктории Москаленко, она предложит депутатам облсовета выразить недоверие главе ОГА Александру Стаднику.

— Я буду инициировать перед депутатами областного совета обращение к президенту в соответствии с Законом Украины О местных государственных администрациях о выражении недоверия главе облгосадминистрации. Если в период пандемии центральный орган власти может себе позволить три раза сменить Министра здравоохранения, то почему бы нам не сказать четко и откровенно, что глава ОГА не справляется с полномочиями и пуска президент решает эти кадровые вопросы, - сказала Виктория Москаленко.

Напомним, Николаевская облгосадминистрация опубликовала разъяснение, почему 10 дней не выполняется решение сессии областного совета о выделении денег на мероприятия по противодействию распространения коронавирусного заболевания COVID-19. Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что облгосадминистрация не имеет законного права затягивать процесс выполнения решения сессии облсовета о выделении денег на мероприятия по противодействию распространения коронавируса, даже если глава ОГА Александр Стадник с ним не согласен.

Как известно, в пятницу, 27 марта депутаты облсовета приняли решение увеличить количество средств на борьбу с коронавирусом на 36 миллионов гривен. После чего, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко призвала Александра Стадника подписать проект бюджета, чтобы начать осваивать выделенные деньги.