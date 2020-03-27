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Сегодня, 27 марта, депутаты Николаевского областного совета приняли решение увеличить количество средств на борьбу с вирусной инфекцией COVID-19 на 36 миллионов гривен.
Об этом свидетельствует документ, имеющийся в распоряжении НикВести.
Данным решением, за которое проголосовало 33 депутата, предполагается:
- выделить Николаевской областной инфекционной больнице 14,3 млн на 4 аппарата ИВЛ, 20 аппаратов кислородных концентраторов, 2 монитора пациента, переносной рентгенаппарат, лекарства, ремонт реанимации;
- 2 млн грн будет выделено на анализатор ПЦР для проведения анализов высокой точности на коронавирус;
- 1 млн грн на расходные материалы для тестов ПЦР;
- 2 млн грн на перевозку медиков к больницам и домой;
- 10 млн грн на доплату медикам;
- 1 млн грн на перевозку лиц, которым необходима процедура гемодиализа;
- 2 млн грн на покупку средств индивидуальной защиты для полицейских;
- 4 млн грн на средства дезинфекции и маски для коммунальной больницы области (по 200 тысяч на каждую);
Помимо этого, были отменены все предыдущие правки к бюджету, предложенные ОГА, на сессии 26 декабря 2019 года.
Отметим, что в шапке документа указано «проект подготовлен главой Николаевского областного совета и депутатами». Глава бюджетной комиссии Федор Барна заявлял на сессии, что правки к бюджету должны готовиться и приниматься по представлению от Николаевской ОГА, иначе - это решение, по его мнению, является незаконным.
Напомним, служащие Николаевской областной государственной администрации покинули внеочередное пленарное заседание сессии областного совета после того, как в сессионный зал вошла Виктория Москаленко.
Однако ранее глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко призвала главу ОГА Александра Стадника прийти на сегодняшнюю сессию, на которой депутаты планировали выделить деньги на борьбу с коронавирусом.
Позже депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин заявил, что из-за конфликта между главой облсовета Викторией Москаленко и главой облгосадминистрации Александром Стадником депутаты стали «заложники ситуации» и не могут выделить средства на борьбу с распространением коронавируса в области.
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Сегодня, 27 марта, депутаты Николаевского областного совета приняли решение увеличить количество средств на борьбу с вирусной инфекцией COVID-19 на 36 миллионов гривен.
Об этом свидетельствует документ, имеющийся в распоряжении НикВести.
Данным решением, за которое проголосовало 33 депутата, предполагается:
- выделить Николаевской областной инфекционной больнице 14,3 млн на 4 аппарата ИВЛ, 20 аппаратов кислородных концентраторов, 2 монитора пациента, переносной рентгенаппарат, лекарства, ремонт реанимации;
- 2 млн грн будет выделено на анализатор ПЦР для проведения анализов высокой точности на коронавирус;
- 1 млн грн на расходные материалы для тестов ПЦР;
- 2 млн грн на перевозку медиков к больницам и домой;
- 10 млн грн на доплату медикам;
- 1 млн грн на перевозку лиц, которым необходима процедура гемодиализа;
- 2 млн грн на покупку средств индивидуальной защиты для полицейских;
- 4 млн грн на средства дезинфекции и маски для коммунальной больницы области (по 200 тысяч на каждую);
Помимо этого, были отменены все предыдущие правки к бюджету, предложенные ОГА, на сессии 26 декабря 2019 года.
Отметим, что в шапке документа указано «проект подготовлен главой Николаевского областного совета и депутатами». Глава бюджетной комиссии Федор Барна заявлял на сессии, что правки к бюджету должны готовиться и приниматься по представлению от Николаевской ОГА, иначе - это решение, по его мнению, является незаконным.
Напомним, служащие Николаевской областной государственной администрации покинули внеочередное пленарное заседание сессии областного совета после того, как в сессионный зал вошла Виктория Москаленко.
Однако ранее глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко призвала главу ОГА Александра Стадника прийти на сегодняшнюю сессию, на которой депутаты планировали выделить деньги на борьбу с коронавирусом.
Позже депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин заявил, что из-за конфликта между главой облсовета Викторией Москаленко и главой облгосадминистрации Александром Стадником депутаты стали «заложники ситуации» и не могут выделить средства на борьбу с распространением коронавируса в области.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль