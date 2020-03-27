Служащие Николаевской областной государственной администрации покинули внеочередное пленарное заседание сессии областного совета после того, как в сессионный зал вошла Виктория Москаленко.

Перед началом сессии в сессионном зале проходило заседание бюджетной комиссии, на котором присутствовали чиновники и глава Николаевской ОГА Александр Стадник, но глава облсовета зашла в зал и попросила их не мешать проведению сессии, сообщает корресопондент НикВести.

После этого глава комиссии Федор Барна освободил место у трибуны по требованию Виктории Москаленко, которая не отреагировала на его просьбу закончить комиссию, решение которой необходимо для вынесения вопроса на сессию.

Глава комиссии, депутат Федор Барна выступил с заявлением, где сообщил, что согласно процедуре, проект решения о внесении изменений в бюджет, который по законодательству вносит Николаевская ОГА, может быть рассмотрен в сессионном зале только после его рассмотрения профильной комиссией. А потому, действия Виктории Москаленко, по мнению Федора Барны, являются незаконными.

— Виктория Викторовна, вы препятствуете заседанию рабочего органа областного совета, бюджетной комиссии. Не делайте этого. Давайте мы закончим. Я предлагаю всем депутатам принять участие в обсуждении и предварительном рассмотрении бюджета, утвердить это комиссионно, а потом проект решения, взвешенный, вынести на сессию и проголосовать. Чтобы мы с вами не нарушили ни регламент, ни законодательство, - сказал Федор Барна, однако глава облсовета в ответ лишь потребовлаа выключить ему микрофон.

В это время губернатор Александр Стадник покинул сессионный зал. Через несколько минут вслед за ним сессию также покинули его заместители и начальники профильных управлений ОГА.

Реагируя на это, глава облсовета Виктория Москаленко заявила, что будет жаловаться президенту Украины Владимиру Зеленскому на руководителя ОГА, который, по ее мнению, саботирует решения облсовета и «уничтожают» Николаевскую область.

— Я думаю, что нужно обращаться к президенту Зеленскому, чтобы он обратил внимание на саботаж со стороны областной государственное администрации. Я лично сегодня обращусь к нему, в Офис президента относительно того, что сегодня происходит в нашей области. Люди, которые назначены президентом Зеленским, абсолютно уничтожают область. Они саботируют решения, направленные на поддержку больниц, - сказала Виктория Москаленко.

Как известно, сегодня депутаты Николаевского областного совета на сессии должны рассмотреть вопрос о перераспределении бюджета области и выделении денег на борьбу с коронавирусом. Однако, в течение полутора часа депутаты только ссорились между собой и выясняли отношения, после чего в заседании был объявлен перерыв.

Ранее сообшалось, что депутат Вадим Олабин заявил, что из-за конфликта Москаленко и Стадника депутаты облсовета не могут выделить деньги на борьбу с коронавирусом



