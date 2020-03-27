Депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин заявил, что из-за конфликта между главой облсовета Викторией Москаленко и главой облгосадминистрации Александром Стадником депутаты стали «заложники ситуации» и не могут выделить средства на борьбу с распространением коронавируса в области.

Об этом стало известно сегодня, 27 марта, в ходе заседания внеочередной сессии областного совета, пишут НикВести.

Депутат рассказал, что глава ОГА и облсовета «друг друга стоят и уперлись», из-за чего нет возможности прийти к взаимопониманию в вопросе перераспределения средст на борьбу с коронавирусом, а также отметил необходимость пересмотреть областной бюджет, принятый депутатами в декабре.

— Мы живем в реалиях, когда Москаленко и Стадник друг друга стоят. Так получается: нет у нас одного плохого Стадника или плохой Москаленко. Они уперлись и консенсуса действительно нет. То, что ОГА должна делать в ситуации – это понятно. То, что нам выносится – это филькина грамота, что нам принесла облгосадминистрация, она не соответствует реалиям, которые происходит. Тот бюджет, который мы приняли в декабре 2020 года, не соответствует реалиям сегодняшнего времени, его нужно срочно пересмотреть. Вопрос бюджета может быть рассмотрен после бюджетной комиссии... Стадник играет свою игру с Москаленко, дергая ее за определенные конечности, а мы заложники ситуации. Поэтому, ещё раз, нужно пересмотреть бюджет, который мы принимали в декабре, – заявил Вадим Олабин.

Ранее глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко призвала главу ОГА Александра Стадника прийти на сегодняшнюю сессию, на которой депутаты планируют выделить деньги на борьбу с коронавирусом.

Сегодня, 27 марта, на внеочередном заседании сессии Николаевского областного совета депутаты рассмотрят вопрос о выделении из бюджета области денег на мероприятия по противодействию распространения коронавирусного заболевания COVID-19, трансляцию которого в YouTube ведут НикВести.