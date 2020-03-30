Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко призвала главу облгосадминистрации подписала проект бюджета области, в котором предусмотрены деньги на борьбу с вирусной инфекцией COVID-19.

Об этом Виктория Москаленко сказала в своем видеообращении, пишут НикВести.

Как известно, в пятницу 27 марта депутаты облсовета приняли решение увеличить количество средств на борьбу с коронавирусом на 36 миллионов гривен.

— Важно, чтобы областная администрация отбросила все свои нездоровые амбиции и подписала этот проект в нашей редакции, и пойдем дальше его выполнять. Я понимаю, что все видели сессии облсовета и многие говорили, что это вообще некорректное поведение власти. Друзья, обращаюсь к вам как житель города, неужели мы с депутатами неправильно ставим вопрос относительно борьбы с вирусом? Даже если бы я не была главой областного совета, то просто как житель я бы требовала того же самого. Заморожены все счета до понимания ситуации и максимальная поддержка медицинских учреждений. Более того, мы не дали сегодня распорошить деньги над долгострои по 30 миллионов гривен, - сказала Виктория Москаленко.

Напомним, что депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин заявил, что из-за конфликта между главой облсовета Викторией Москаленко и главой облгосадминистрации Александром Стадником депутаты стали «заложники ситуации» и не могут выделить средства на борьбу с распространением коронавируса в области.