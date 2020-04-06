Николаевская облгосадминистрация опубликовала разъяснение, почему не выполняется решение сессии областного совета о выделении денег на мероприятия по противодействию распространения коронавирусного заболевания COVID-19.

Об этом свидетельствует соответствующая публикация на странице Николаевской ОГА в Facebook.

Указывается, что Николаевская ОГА, «понимая необходимость неотложного финансирования расходов, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции», детально изучила решения облсовета, принятые на сессии 27 марта и пришла к выводу о невозможности их реального выполнения из-за ряда нарушений.

Указывается, что облсовет нарушил требования действующего законодательства, других нормативно-правовых актов, в частности. Бюджетный кодекс, регламент Николаевского облсовета, Положение о постоянных комиссиях облсовета.

В заявлении говорится, что решение областного совета от 27 марта «О внесении изменений в областной бюджет Николаевской области на 2020 год» не соответствует принципу сбалансированности бюджетной системы.

«Расходы по главным распорядителям средств областного бюджета - управлению здравоохранения ОГА и управлению гражданской защиты ОГА в проекте решения разработанного и внесенного на рассмотрение облсовета облгосадминистрацией, за счет средств свободного остатка средств областного бюджета и остатков средств медицинской субвенции составляют 72 806 566 гривен. При этом, абзацов 2 пункта 2 решения облсовета от 27 марта расходы утверждены в сумме 72 853 045 гривен. Таким образом, отклонение составляет 46 479 гривен, и непонятно, на какие цели нужно направить разницу», - говорится в заявлении.

Также указывается, что составляющие расходов, которые выделены дополнительно управлению здравоохранения ОГА и областной инфекционной больнице, не соответствуют общей сумме 14,3 миллиона гривен на 3 миллиона гривен, что делает невозможным определение расходов (потребления или развития), которые необходимо учесть в решении.

Не определены учреждения здравоохранения, которым предусматриваются дополнительные выплаты к зарплате медицинским и другим работникам, которые непосредственно заняты на работах по ликвидации заболевания на COVID-19. А потому, отмечают в ОГА, это делает невозможным определение кодов бюджетных программ.

Что касается денег, предусмотренных решением облсовета на покупку анализатора ПЦР и расходные материалы (тесты ПЦР) для него, то а ОГА указывают, что в больницах коммунальной собственности отсутствуют вирусологические лаборатории, аккредитированные для работы с I группой патогенных организмов, а потому отсутствуют правовые основания для покупки анализаторра ПЦР.

Николаевская ОГА сообщает, что сейчас в регионе верификацию диагноза на COVID-19 осуществляет государственное учреждение «Областной лабораторный центр МОЗ Украины», поскольку она является единственной вирусологической лабораторией области, которая отвечает требованиям, установленным действующим законодательством.

Также в Николаевской ОГА прокомментировали выделение субвенции на развитие территориальных общин по предложениям депутатов облсовета.

Пунктом 6 решения от 27 марта ОГА поручено в течение 5 рабочих дней профинансировать расходы за счет субвенции из областного бюджета местным бюджетам на мероприятия по реализации предложений депутатов облсовета по борьбе с коронавирусом без рассмотрения и согласования постоянными комиссиями облсовета. В Николаевской ОГА утверждают, что это противоречит пункту 15 решения облсовета о бюджете Николаевской области, принятого 26 декабря 2019. Как известно, согласно этому решению, все расходы чиновники должны согласовать в постоянными комиссиями облсовета. Глава Николаевской ОГА Александр Стадник безуспешно пытался отменить это решение в суде.

В связи с этим, Николаевская ОГА обратилась к облсовету провести заседание бюджетной комиссии, а также созвать внеочередную сессию, на которой рассмотреть проект решения о перераспределении бюджета в редакции облгосадминистрации.

Напомним, губернатор Стадник ответил, почему спустя неделю после сессии облсовета, больницы так и не получили деньги на борьбу с COVID-19.

Как известно, в пятницу, 27 марта депутаты облсовета приняли решение увеличить количество средств на борьбу с коронавирусом на 36 миллионов гривен. После чего, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко призвала Александра Стадника подписать проект бюджета, чтобы начать осваивать выделенные деньги.