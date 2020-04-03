Глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник рассказал, что на сегодняшний день проект бюджета области, в котором предусмотрены деньги на борьбу с коронавирусом, проходит корректировку.

Об этом он сказал в четверг, 2 апреля, во время брифинга в Николаевской ОГА, пишут НикВести.

Как известно, в пятницу, 27 марта депутаты облсовета приняли решение увеличить количество средств на борьбу с коронавирусом на 36 миллионов гривен. После чего, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко призвала Александра Стадника подписать проект бюджета, чтобы начать осваивать выделенные деньги.

По словам главы ОГА, проект бюджета на сегодняшний день проходить корректировку, после чего он будет направлен главе Николаевского облсовета и бюджетной комиссии облсовета, которая рассмотрит его уже в новой редакции.

— Во-первых, есть глава областного совета (Виктория Москаленко, - прим.). Я считаю, что это вопрос к ней, потому что есть 64 депутат, которые отвечают за положение вещей в области перед всеми своими избирателями. Что мы будем делать? Мы уже делаем, будем делать и не переставали делать. Мы делаем так, чтобы это скорейшим образом произошло и средства пошли по назначению в больницы и другие структурные подразделения. Но есть вопрос законности исполнения любого решения. Сегодня Департамент финансов отрабатывает это решение, корректирует его. Оно будет отработано и направлено к главе Николаевского облсовета, будет направлено в бюджетную комиссию. Потом комиссия будет принимать решение о правильности откорректированных цифр, законности, - сказал Александр Стадник.

Также Александр Стадник добавил, что Николаевской облгосадминистрации и областному совету нужно работать «как единый механизм» для того, чтобы достичь результата в вопросе формирования бюджета.

— Это должно быть показательно, что Николаевский облсовета и ОГА должны сегодня работать как единый механизм, потому что только с уважением, поддержкой и общей работой мы примем решение, в котором нуждается Николаевщина. У нас нет времени заниматься популизмом, - добавил Александр Стадник.

Напомним, что депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин заявил, что из-за конфликта между главой облсовета Викторией Москаленко и главой облгосадминистрации Александром Стадником депутаты стали «заложники ситуации» и не могут выделить средства на борьбу с распространением коронавируса в области.